Pandemi döneminde özel olarak yaptırdığı 100 bin maskeyi elleriyle dağıtan futbolcu Arda Turan, “Bu sürece nasıl katkı sağlayabilirim diye düşündüm. Dostlarımızla güçlerimizi birleştirdik. Bir kişinin bile hayatına dokunabildiysek ne mutlu bize” diye konuştu

Geçtiğimiz ay eşi Aslıhan Doğan Turan'la ikinci oğullarını kucaklarına alan ünlü futbolcu Arda Turan, bayramın ikinci gününe özel GÜNAYDIN'a bir röportaj verdi. Turan, çocukluk bayramlarından babalığa, salgınla mücadeleye katkılarından bilinmeyen yönlerine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı...



Bugün bayramın ikinci günü... Sizde iz bırakmış bir bayram anısı var mı?

Birçok bayram anım var. Biz kalabalık bir aileyiz. Ailece babaannemde toplanırdık ama ilk günlerinde bayramı evde geçirirdik. Kurban Bayramları'nda kurban işlemleri yapılırdı. Kabalık ailelerde her zaman gülüşmeler, güzel yemekler olur... Benim de böyle güzel tatlı anılarım var.

Çocukluğunuzdaki bir bayramı anlatır mısınız?

İlk gün sabah kalkar, bayram namazına, sonra hemen dedemlere giderdik, kurban keserdik. Çocukken kapı kapı dolaşıp el öperdik, büyüklerimiz et dağıtma işlemlerini hazırlardı. Çocuk olduğumuz için bu işleri biz yapardık, kapı kapı dağıtırdık.







Aile kavramı sizin için çok önemli, kalabalık bir aile olmak istiyor musunuz?

Evet aslında tabii ki kalabalık aile istiyoruz ancak bir konuda rahatsızız. Eşimin söylediği seyler ısıtılıp ısıtılıp önümüze gelip gündem oluyor. Eşim kalabalık bir aile istediğini söylüyor, bu çok doğru, çoluklu çocuklu çok mutluyuz, Allah hayırlısını versin, bakalım ne olacak, iki tane erkek evladımız var. Anne olmak, çocuklar Aslıhan'ı da olgunlaştırdı, beni de. Bakalım, nasip kısmet diyorum.

Pandemi döneminde örnek bir davranışta bulundunuz, özel olarak yaptırdığınız 100 bin maskeyi ellerinizle dağıttınız...

Buna vesile olan sevgili büyüklerim var. Ali Abim, İshak Abim, iyi dostlarımızdır. Covid döneminde telefonda görüşüyorduk 'Böyle bir şey nasıl olur, nasıl yapmalıyız?' diye. Ali Abim'in fabrikası ve İshak Abi'min yardımları ile bu şekilde çözdük ama asıl sebep sitedeki kardeşlerimiz. Selin Denizli böyle bir organizasyon yapıyordu, benden de maske yardımı istemişti, ben de ona 2 bin adet göndermiştim. Sonra yetmediğini hissettim ve bu işi nasıl çözebilirim, nasıl desteğim olabilir diye düşündüm. Dostlarımız ile güçlerimi birleştirip bu yola girdik. Bir anda 100 bin maskeyi sağ olsun Ali Abi üretti ve İshak Abi ile ben de dağıtmaya başladık. Bir kişinin bile hayatına dokunabildiysek ne mutlu bize...



CÖMERTLİKTEN VAZGEÇMEYİN HER ŞEYİ SEVGİYLE, AŞKLA YAPIN



Çocuklarınız büyüyünce onlara nasıl öğütler verirdiniz? Cömertlikten asla vazgeçmemelerini, paylaşmayı asla bırakmamalarını, dürüst olmalarını ve hayatta ne yapıyorlarsa yapsınlar aşkla, sevgiyle yapmalarını tavsiye ederim ve ailelerine değer vermelerini isterim.



BAYRAMIMI MESAJLA KUTLAMAYIN



Hayat size neler öğretti?

Benim yaptıklarımın onda birini yapmayanların öğütlerini dinlememeyi, inandığım doğrulardan vazgeçmemeyi ve sonuna kadar çalışmayı...

Bayramlarla ilgili evlatlarınıza ne tavsiye verirsiniz?

Mesaj atmamayı, mümkünse büyüklerinin yanlarına gidip ellerinden öpmelerini tavsiye ediyorum çünkü bir gün onlar da yaşlanacaklar. Veya imkanları yoksa arayıp seslerini duymayı, bayramlarını kutlamayı tercih etmeliler açıkçası. Bayramlarda gelen mesajlara pek cevap vermiyorum, sevdiğim bir tarz değil, ben daha çok iletişimden yanayım ama tabii koronadan dolayı sosyal mesafeye dikkat etmeyiz.



HAYATIM FİLM OLURSA EŞİMİ GÜZEL BİR KADIN OYNAMALI



Bir gün hayatınız film olursa sizi ve eşinizi kim oynamalı, filmi kim yönetmeli?

Bunu hiç düşünmedim gerçekten beni kim oynamalı diye ama eşimi kim oynarsa oynasın mutlaka güzel bir kadın olmalı. Filmi Yılmaz Erdoğan yönetmeli, Necati Akpınar da yapımcısı olmalı diye düşünüyorum.

Okuduğum kitaplardan çok etkileniyorum



Hiç 'Hayatımı değiştirdi' diyeceğiniz bir film izlediniz mi ya da bir kitap okudunuz mu?

Filmler beni hep heyecanlandırıyor, beğendiğin filmler seni oradaki karakterlere büründürüyor 5-10 dakikalığına olsa bile. Ama ben okuduğum kitaplardan çok etkileniyorum. Duyduğum tavsiye kitapları oluyor, bunlar tabii çok büyük bir araştırmalar ile yazılıyor ama orada yazılanları eleştiriye açık şekilde okumalı, kitaptaki olayları yargılamalıyız.



BABA OLMAK MERHAMETİMİ ARTIRIP BENİ SAKİNLEŞTİRDİ



Aile olmak, baba olmak nasıl bir duygu, sizi nasıl değiştirdi?

Annemiz-babamız her şeyden önce hep bizleri düşündüğü için ben de önce eşim ve çocuklarımı düşünüyorum, ilk defa kendim yerine başkalarını düşünüyorum. Çok güzel bir duygu, tarifi yok. 'Oğlum nasıl, eşim nasıl, uyudular mı?' soruları hep kafamda. Baba olmak önceliğini değiştiriyor insanın, merhametini artırıyor ve sakinleştiriyor.