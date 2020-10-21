Geçtiğimiz günlerde sevgili dostum Cem Adrian'ın tavsiyesi üzerine Ahiyan'ın bir müziği ile tanıştım. Tahmin ettiğiniz gibi yine rap söyleyen genç bir yetenek Ahiyan... Fakat vurgusu farklı geldi bana bu genç rap'çinin. 'Kurtulmak' isimli şarkısını dinlerken hem kıpır kıpır ritmine kapıldım müziğinin, hem de ara ara verdiği duygu hoşuma gitti. Şarkının arabesk nağmelerini sadece müzikle değil sesi ile de beslemiş. Çok sevdim bu şarkıyı. Belli ki sesi hem rap müziğe, hem de geleneksel müziğe yatkın. Bambaşka bir yorum katmış bu tarza. Müzik alt yapısı da güçlü Ahiyan'ın. Öyle görünüyor ki sektörde kalıcı olmayı hedefine koymuş.



Bu arada eklemeden geçemeyeceğim; daha önce çektiği klipler ile dikkatimi çeken Alparslan Topal çekmiş Ahiyan'ın klibini.

Ahiyan'ın geçtiğimiz yıl yaptığı 'Tersine' isimli şarkısını da es geçmemek gerekir. Biraz arada derede kalmış gibi görünse de, eminim yeni şarkısının da etkisi ile yeniden keşfedilecektir.

Bir de küçük bir not: Rap müzikte alışılagelmiş manadan uzak sözlerden ziyade bir anlam var Ahiyan'ın şarkılarında. Sevdim bu genci. Yolu açık olsun.



KEYİFLE DİNLEDİM

Hazır havalar soğumaya başlamışken içinizi ısıtacak iyi bir müzisyenden bahsetmek isterim. İsmail Ağace, 'Popülaritesini yitiriyor mu acaba?' diye düşündüğüm alaturka müziği son zamanlarda bana ve tabii ki dinleyenlerine sevdirdi. Ağace'yi dinlemekten epey keyif alıyorum. Özellikle 'Varla Yok Arası' ve sevgili Niran Ünsal'la düet yaptığı 'Çok Özledim' adlı şarkıları favorilerime ekledim. Bu şarkının aranjesini de yakından takip ettiğim başarılı aranjör Fırat Özbaylar yapmış. Bol bol dinleyin. Kış gecelerine anlam katacak kadar hoş ve keyifli olmuş.



'TOY' ÇOK FARKLI

Mabel Matiz'in yeni şarkısı 'Toy', yine ona yakışır şekilde keyifli ve başarılı olmuş. Çektiği klip ve kullandığı yeni soundlarla tarzını yenilemiş Mabel. Biraz polemik yaşandı bu şarkı ve klibi ile ilgili ama ben işe sadece müzikal açıdan bakarım. Klip çekiminde yaşanan aksaklıkların, işi organize edenler ile ilgili olduğunu düşündüğüm için de bu ağır faturanın sanatçıya kesilmesi doğru değil, onu da belirteyim. Zira hiçbir konuda konuşmak istemediğini iyi bildiğim Mabel'in bu konuda açıklama yapma gereği duyması da bu konuda ne kadar hassas olduğunun ve üzüldüğünün göstergesi sayılır. Konunun özü; 'Toy', Mabel'e müzikal alkışı hak ettirdi bir kez daha...



TUGAY MERCAN KİMLERİ DİNLİYOR?



MİRET&TUĞÇE KURTİŞ PALOMA

OCEANVS



ORIENTALIS FEAT İDİL MEŞE

EGE



MÜSLÜM GÜRSES

İTİRAZIM VAR



GAYE SU AKYOL

ABBAS



NITIN SAWHNEY

LONDON UNDERSOUND