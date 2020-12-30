Geçtiğimiz günlerde yurt dışında sayılı müzik otoritelerinden biri olduğuna inandığım ve birçok dünya starının da booking çalışmalarını yürüten Sedat Don Weezy ile 2020 yılının müzik sektörü üzerine biraz sohbet ettik. Ülkemizde de dünyada olduğu gibi trendlerin rap müzik ve türevleri olduğu konusunda o da benimle hemfikir. Geçtiğimiz yılın bu konuda dünya çapında çok verimli geçtiğini ve bu durumun Türk rap'çiler üzerinde de etkili olduğunu söyledi. Ona göre; bizim kültürün çıkardığı rap'çilerin dünyaya daha kolay açılabilmesinin yolu global sanatçılar ile daha fazla haşır neşir olmaktan ve farklı feat çalışmaları yapmaktan geçiyor. Gayet haklı aslında. Geriye dönüp baktığımda ben de bu büyük camiada dışa dönük yapılan işlerin daha farklı başarılar elde ettiği konusunda aynı fikirdeyim.







Sedat Don Weezy, rap şarkıların dünyada bu kadar tutulmasının en büyük nedeninin sözleri olduğunu vurguladı. Sözlerin gerçeği yani halkın duymak istediği şeyleri aksettirmesinden ve samimiyetinden bahsetti. Yani bir anlamda müzik kendi içine varoluş hikayesine döndü de demek mümkün. Kullanılan farklı beat aute-tune kullanımının müziğin daha çok dinlenmesi ve kabul görmesi için gerekli bir sebep olduğunu belirten Weezy, Türk şarkıcılar için dünyada başarılı olmanın en kolay ve risksiz yollarından birinin de dünyada başarılı olan plak şirketleri ile ortak projeler üretmek olduğunu belirtiyor. Umarım son iki yılda ülkemizde de hızla yükselişe geçen bu müzik türünde Türk şarkıcıları yakın zamanda global işlerde daha fazla görmek kısmet olur.





5 YILDIZ BİR ARADA



Geçtiğimiz hafta beş farklı ve başarılı ismin biraya gelerek çıkardığı 'Turkish Nightmare' isimli parçayı dinlemeyenlere öneririm. Eko Fresh, Hayki, Killa Hakan, Uzi ve Motive bu şarkıda ilk kez bir araya geldi. Girişi Eko Fresh'in yaptığı şarkının nakaratı çok keyifli olmuş. Her birinin ayrı ayrı performanslarına bayıldım.

Eko'nun kariyerinden bahsetmeye gerek yok sanırım. Kendisinin rap camiasının içinde birçok iyi işe imza atmış olduğunu biliyoruz. Bu şarkıda Almanca okumuş ama ne yalan söyleyeyim eski kayıtlarında dinledim; Türkçe rap de ona çok yakışıyor. Bu arada Killa Hakan kısa süre önce babasını kaybetti. Kendisine buradan başsağlığı dileklerimi iletiyorum.





2020'NİN EN İYİ KLİP YÖNETMENLERİ



Bildiğiniz gibi bu köşede yıl boyunca sadece şarkılardan, şarkıcılardan değil çekilen kliplerin farklılıklarından ve kalitelerinden de söz ettim... Bu yılın son yazısında da 2020'de en başarılı bulduğum klip yönetmenlerini paylaşacağım...

Said Ateş

İdil Dizdar & Said Dağdeviren

Murat Joker

Hasan Kuyucu

Emrah Özbilen