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HAKAN UÇ
17 Mart 2021, Çarşamba HAKAN UÇ

Pırıl pırıl arabesk

Geçtiğimiz günlerde dostum aranjör 'ı stüdyosunda ziyaret ettim. Kendisi, bana bir şarkı dinletti. 'un seslendirdiği 'Mahşere Kaldı'nın sözleri 'a, müziği ise 'ye ait. Açıkçası dinlemekten büyük keyif aldığım şarkı; alt yapısı, sound'ları ve sözleriyle beni çok etkiledi. Bildiğiniz gibi uzun süredir 'Arabesk şarkılar neden üretilmiyor?' diye serzenişte bulunuyordum.

Birçok ünlü, cover şarkılar üzerinden bu müzik türünü icra etmeye devam ederken, 'Neden bu tarz müzik yeniden üretilmiyor?' diyordum. Sanırım birileri bu sese kulak vermiş. Muhteşem sözleri için Şebnem Sungur'u ve tabii ki müziği için de Gökhan Tepe'yi yürekten kutluyorum. Pırıl pırıl bir şarkı; benden söylemesi. Sevgili dostum 'ın yapımcılığını üstlendiği bu şarkının yakın zamanda büyük kitlelere ulaşacağını düşünüyor, böyle yeni ve başarılı işleri de sonuna kadar destekliyorum.
Bu arada Hakan'ın sesi kulağıma çok tanıdık gelince, biraz düşündüm ve 'da daha önce Taşkapı'da kendisini canlı olarak dinlediğimi hatırladım... Kısa zaman sonra dinleyicisi ile buluşacak şarkının yolu şimdiden açık olsun.

Grammy ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan 63. Grammy Ödülleri, önceki gün Türkiye'de Vakkorama'nın katkılarıyla Power TV'de yayınlandı. Müzik dünyasının kalbinin attığı bu töreni canlı olarak ben de takip ettim. Tabii daha çok işin sahne kısmıyla ilgiliydim ben. Dört ödül kazanan Beyonce, Grammy tarihine geçti. Gecede Dua Lipa, Taylor Swift, Cardi B, DaBaby, Blakc Pumas ve Post Malone da sahneye çıktı.

'Sefil'e tam not

Uzun bir sessizliğin ardından muhteşem bir şarkı ile döndü Semra San. Sektörün en iyi isimlerini bir araya getirerek çıkardığı yeni single'ı 'Sefil', herkes gibi benden de tam not aldı. Alelacele yapılmış, hareketli bir şarkı ile değil, üstüne basa basa sesini ve yeteneğini ön planda tuttuğu slow bir şarkıyla çıktı müzikseverlerin karşısına San. Bir Sinan Akçıl eseri olan 'Sefil'e Mustafa Ceceli de aranjesiyle güzel bir lezzet vermiş. Bu arada Akçıl'ın da eşlik ettiği klibi de kalitesiyle sınıfı geçti. San, müziğe devam ederse 'Bu oyunda ben de varım' dedirtecek.

Mabel 'Kahrettim'le sessizliğini bozdu

Birkaç gün önce benim de merakla beklediğim 'Kahrettim' şarkısı ile sessizliğini bozdu Mabel Matiz. Bu şarkı çıkmadan bir-iki ay önce kendisi ile konuştuğumuzda; bu sessizliğin sonunda iyi bir iş çıkacağının sinyalini almıştım zaten. Ve öyle de oldu... Sözü ve müziği kendisine ait şarkısı ile artık kült sanatçılar arasına giren Mabel Matiz; tavrı, tarzı ve müziği ile benim de en beğendiğim isimler arasında. Daima en iyiler ile çalışmayı tercih eden Mabel'in bu şarkısının mastering'i Matt Colton (Metropolis Studios) tarafından yapıldı. Klipte yine alışılagelmiş bir kalite ve Mabel Matiz tarzı var. Yönetmenliğini Mirza Odabaşı'nın üstlendiği klip, kısa zamanda Mabel hayranlarının yine gönlünü fethetti.

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