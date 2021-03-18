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Haberler Hakan Uç Dünyanın 31 şehrinde ‘Spotify’da Adalet’ protestosu
HAKAN UÇ
18 Mart 2021, Perşembe HAKAN UÇ

Dünyanın 31 şehrinde ‘Spotify’da Adalet’ protestosu

İslamofobiyi destekleyen içerikler yayınlayan ’ın kötü politikalarına karşı dünyanın dört yanında gösteriler düzenledi. Gelirini üçe katlayan platformdan haklarını alamayan müzisyenler ‘Spotify’da Adalet’ pankartlarıyla protestolar yaptı

, müzik platformu 'ın İslam dinine hakaret eden, İslamofobiyi destekleyen, FETÖ propagandası yapan içerikler yayınlamasını üç farklı manşetle duyurmuştu. Bu haberler sonrası ticari kaygı uğruna dini değerlerimizin aşağılanmasına ses çıkarmayan Spotify'a tepki yağmıştı. Platformun şeffaflık ilkesini ihlal eden kötü politikalarına sadece değil, tüm dünya tepki gösteriyor.


Spotify'ın bu tutumu, geçen pazartesi dünyanın dört yanında müzik emekçilerini ayağa kaldırdı. 31 farklı şehirde Spotify karşıtı protestolar düzenlendi. Spotify ofislerinin önünde toplanan müzisyenler ve müzik sektörü profesyonelleri, 'Spotify'da Adalet' başlıklı pankartlarla müzik platformunu etti. , , , ve 'da gerçekleşen protestoları organize eden adlı sendikadan -Patt, yaptığı açıklamada; "Spotify müzisyenlerin gelirini tehlikeye sokuyor. Bir araya gelip daha fazlasını istemeliyiz" dedi.

Müzisyenlerin Spotify'dan sanatçılara düşen payın artmasını, anlaşmaların şeffaf olmasını, sanatçılar aleyhine açılan davalara son verilmesini talep ediyor.

PANDEMİDE GELİRİNİ ÜÇE KATLADI MÜZİSYENLERİ DESTEKLEMEDİ
Protestoları organize eden Union of Musicians and Allied Workers'tan Mary Regalado, şu değerlendirmeyi yaptı: "Spotify, pandemi döneminde gelirini üç kat artırırken müzisyenlere ödenen gelir payında en ufak bir değişiklik olmadı. Dünyanın her yerinde müzisyenler işsiz kaldı ama sektörü domine eden teknoloji devleri milyarlar kazandı. Müzik bir emek işidir ve bu emek için adil bir ödeme yapılmasını talep ediyoruz."

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