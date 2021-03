Hangi yaşta ve hangi müzik türüne gönül vermiş olursa olsun; onun şarkılarını herkes ezbere bilir, okur, söyler... Ömrünü müziğe adamış büyük bir ismin doğum günü bugün... Kimden bahsediyorum, tabii ki Kayahan'dan.

Aşkı en güzel anlatan parçalar, yüreğe dokunan sözler ve nesiller sonrasına aktarılacak kalitede şarkılar... Üstat Kayahan'ın şarkılarını kendi sahnelerinde veya konserlerinde söylemeyen tek bir şarkıcı bile yoktur sanırım.

Benim de kendime özel bir Kayahan listem var: 'Bir Yemin Ettim ki Dönemem','Odalarda Işıksızım', 'Atın Beni Denizlere' ve tabii ki 'Geceler' ile 'Seni Versinler Ellere'...

Kayahan'ın her şarkısında ayrı bir yaşamın hikayesi saklıdır. Hiçbirini birbirinden ayıramam tabii ama bunlar benim en sevdiklerim.



İLHAMI ALDIĞI NOTLAR

Belki aranızda bilmeyenler vardır diye söylüyorum, bir defasında Kayahan'la ile ilgili ilginç bir sohbete denk geldim. Kendisi gün içinde yaşadığı şeyleri, yaptığı konuşmaları ve gördüğü önemli şeyleri not eder, zaman içinde şarkılarına söz yazarken bu notlardan da ilham alırmış. Buradan şunu anlamak da mümkün ki; bu kadar muhteşem ve ölümsüz eser ancak bu denli gerçek yaşanmışlıkların ürünü olabilir.

Bu arada yaşanmışlıklardan bahsetmişken, kendisinin müziğe ve müzisyene olan bakış açısındaki bilgeliğini de aktarmak isterim. "Bülbüllerde de ses var, çok güzel şakıyorlar ama insanın farkı, söylediği ezgiye akıl katması, fikir koyması" diyor usta. İşte burada aslında öyle naif ve öyle güzel bir şeyin altını çiziyor ki Kayahan, sadece bu sözüyle bile yeni nesil şarkıcılara rehber olmuyor mu? Akılla ve fikirle yapılan müziğin ne kadar kalıcı ve ölümsüz olacağını göstermiyor mu?

İyi ki doğmuş ve iyi ki bizim Kayahan'ımız olmuşsun...



MÜZİK RİTİMLERİYLE RESİM YAPAN DOKTOR

Doktorluk mesleğinin ne kadar yoğun ve stresli olduğunu bilmeyen yoktur sanırım. Özellikle son bir yıldır içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreçte onların yükü daha da arttı. Bu meslekle ilgili şöyle de bir gerçek var; doktor, özellikle cerrah müzikle haşır neşir olmayı tercih ediyor. Birçok örneği de sanat camiasının içinde var zaten.



Ben de bugün size resmi müziğin ilhamı ile birleştirerek bir konsept yaratan bir isimden bahsetmek istedim. Genç Cerrah Mürsel Haspolat, resme ve müziğe aynı anda gönül veren sağlıkçılardan biri. Zor ve sıkıntılı günlerde resmi kurtuluş yolu olarak gören bu genç arkadaşımız, piyano sesi eşliğinde ritme göre resim yapıyor. Bu arada konsepti bulan başarılı ressam Zeynep Merve Özdemir'i de tebrik etmek isterim. Müzik eşliğinde ritme göre resim yapmayı ben de onlarla birlikte deneyimledim, gerçekten çok keyifli, herkese tavsiye ederim.



CEMAL CAN'IN TARZI ÖZGÜN DEĞİL

Televizyon yarışmalarının meşhur ettiği genç bir isim Cemal Can Cansever... Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl ve Mustafa Ceceli işbirliği ile çıkardığı 'Kahraman' şarkısını dinledim ve video klibini izledim. Şarkı için genel olarak yaş kitlesine uygun diyebilirim ama klipteki Cemal Can'ın görüntüsü, dansı ve stylingi pek de 'kahramanca' olmamış.



Bu genç şarkıcının tarzını pek özgün bulmadığımı ve taklit olduğunu söyleyebilirim. Feminen görüntü ve danslarla başlayan klibin kısa zamanda 4 milyonu aşmış olması ise gerçekten büyük başarı.