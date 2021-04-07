Bu hafta size ilk defa bir araya gelip sektör hakkında sohbet etme şansı da bulduğum Simge Sağın'dan ve tabii ki yeni şarkısı 'Sevmek Yüzünden'den bahsetmek istiyorum... Biraz önce söylediğim gibi müziğini ve şarkılarını yakından takip ettiğim Simge ile daha önce yollarımız kesişmemişti. Bu şarkı ve tabii ki nazik daveti buna vesile oldu. Karaköy'de bir otelde önceden hazırlanmış nezih bir ortamda şarkısını dinleme fırsatım oldu. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, işini büyük bir ciddiyetle ve özenle yapan bir isim Simge. Şarkısına gelince; belki de Sezen Aksu'nun klasikleşen şarkıları sonrası yazdığı en güzel sözler... Bu sözlere Ersay Üner müziği de eklenince çok lezzetli bir iş çıkmış ortaya. Ersay Üner diyorum ama Simge Sağın dokunuşu ve Ozan Bayraşa iş birliği de var tabii ki. Hani dinledikçe daha fazla lezzetlenir ya bazı şarkılar, bu parça tam da öyle. Şarkının klibinin de büyük alkış alacağını düşünüyorum.



Klibi kreatif açıdan başarılı olduğunu iyi bildiğim Seçkin Süngüç yönetince tabii ki ortaya çıkan kareler de dikkat çekici, parlak ve şık. Simge, pandemide boş durmayıp sürekli üreten isimlerden. Kendisiyle ilk buluşmamızdan aklımda kalan en önemli şey ise; yıllarca emek verdiği ve vermeye devam ettiği müziğe olan aşkı... Simge'yi ve şarkıya emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 'Sevmek Yüzünden' DMC etiketi ile 9 Nisan'da dinleyici ile buluşacak. Bu arada Simge'ye ve tabii ki Özgür Aras'a da misafirperverlikleri için teşekkürler...



MÜZİKSEVERLERİN YENİ TREND ŞARKISI



'Gel' adlı şarkısıyla Youtube'ta 40 milyondan fazla izlenen Mert Kıyak'ın son teklisi 'Ortada Kalmışım' müzikseverlerin trend şarkısı oldu. Kendi besteleri kadar sanatçı arkadaşlarına verdiği şarkılar ile de dikkat çeken Kıyak, bu şarkıda ayrılan çiftlerin duygularına tercüman oluyor.



Önümüzdeki yıllarda kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Kıyak'ın ismini daha çok duyacağız. İlgilenenlere Wovie etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alan 'Ortada Kalmışım'ı dinlemelerini öneririm.



ETNİK VE ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA



Farklı bir çalışma olarak beğendiğim bir parçayı sizinle paylaşmak istiyorum. Esra Zeynep Yücel'in 'Misafir' isimli albümünden bahsediyorum. Zeynep, Türk müziğinin en sevilen türküleri ve şarkılarını bu albümde toplamakla kalmamış, onlara özgün bir yorum da katmış. Etnik Türk enstrümanlarını kullanarak, başka kültürlere de Türk müziğini sevdirmeyi amaçlamış olmalı. İyi de yapmış.



Bu albüme kendi tarzını yansıtan Yücel'in hem ülkemizden, hem de yurt dışından birçok önemli müzisyen ile de yolları kesişmiş. Şarkılar arasından 'Yalan Dünya', 'Sen Benden Gittin Gideli' favorilerim.