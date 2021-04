Pandemi, virüs, yasaklar derken kış uykusuna dalan müzik sektörünün 2021'deki uyanışı muhteşem oldu. Art arda gelen başarılı çalışmalar, halk tarafından da hak ettiği ilgiyi görüyor. Yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde hareketlenme, iyice kendisini belli etmeye başladı. Üst üste çıkan iyi işler sektöre can verdi. Bunlardan biri benim de en çok beğendiklerim arasında olan Tuğba Yurt'un 'Benim O' adlı şarkısı. Parça, gerçekten son derece başarılı şekilde ilerliyor.



Tuğba'nın sesinin kalitesi zaten tartışılmaz. Tertemiz bir sound ve okuma da eklenince 10 numara olmuş. Aynı şekilde Edis'in şarkısı 'Martılar' da; hem sound'u, hem sözleri, hem de özgün okuma tarzıyla adından söz ettiriyor. Nihayetinde bu iki parça toplam 33 milyon tıklanma alınca insan "Güzel işler her yerde ve her zaman hak ettiği değeri görüyor" demeden edemiyor. Nisan ayının sektörel anlamda karne notunu yükselten bu iki ismi yürekten kutlarım.



ARABESKE MODERN YORUM

Müziğe verdiği ara sonrası benim de çok beğendiğim 'Sonbahar' adlı şarkısıyla sektöre geri dönen Ardıç'ı duymayan varsa hemen dinlemesini tavsiye ederim. Özlediğimiz ve ruhumuza işlemiş arabesk dokuyu daha modern şekilde harmanlamış Ardıç. Üstelik sözler de vurucu. Okuma şekli de ağdasız ve kulağı tırmalamayacak kadar temiz. 'Sonbahar' uzun soluklu ve kalıcı bir şarkı olmaya aday.



Ayrıca takip ettiğim kadarı ile son zamanlarda görülmemiş bir ekip çalışması ile de takdiri hak ediyor Ardıç. Sektöre yıllarını vermiş Levent Ağaoğlu koordinasyonundaki çalışmalarını görüyor ve tebrik ediyorum. Ardıç, yazıp bestelediği bu şarkı ile kendini yeniden hatırlattı. Ne diyeyim bu tarz müziği beğenenlerin gözdesi olur umarım 'Sonbahar'.



BU SESE KULAK VERİN

Arabesk ve fantezi dalında yeni bir sesten daha bahsetmek istiyorum: DFM yapım etiketi ile 'Dahası Var' şarkısıyla Nehir. Sözleri Aşkın Tuna'ya, müziği Ali Yılmaz'a ait olan şarkıya, şiiri ve sesi ile Aşkın Tuna da eşlik etmiş.



Şarkının düzenlemesi usta isim Coşkun Kıvılcım tarafından yapılırken, klibin yönetmenliğini ise Eyüp Dirlik üstlenmiş . Nehir, 'Dahası Var' şarkısının sözleri ile sektöre gönderme yaptığını da söylüyor. Sanırım bu eserlerin devamı da gelecek ilerleyen günlerde. Yolu açık olsun.



JUNİOR PİYANİST ŞANTÖR

Küçük yaşta internet ortamının meşhur ettiği isimleri çok tasvip etmesem de bana çok samimi ve sevimli gelen bir videodan ve bu videonun kahramanı Fevzi Kaan Türker'den söz etmek istiyorum. Bizim jenerasyonun gayet iyi bildiği piyanist şantör kültürünü kendi yorumu ile yeniden gündeme taşımış bu minik kardeşimiz.



Sesi muhteşem olmasa da samimi ve sevimli hali yeni nesle bu kültürü tanıtmayı başaracak gibi. Yüzümüzde gülümseme yaratan videolarını izlediğim bu ilkokul öğrencisi kardeşimizi özgüveninden dolayı tebrik ederim.