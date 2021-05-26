Bu hafta size yine başarılı bir rap çalışmasından bahsedeceğim... Monoman, Cash Flow ve No:1'in birlikte hazırladıkları 'Fi Tarihi', geçtiğimiz günlerde Sony Müzik etiketi ile dijital olarak yayınlandı ve büyük ilgi gördü.



Başarılı bir EP gerçekleştiren bu isimler, aynı çalışmada sadece kendi düetlerini değil, farklı çalışmaları da sundu. 'Fi Tarihi' adlı şarkının sözleri Monoman, Cash Flow ve No:1 e, müzik ve düzenlemesi ise Hüseyin Eksen'e ait. Bu ekipteki Cash Flow'a özellikle dikkat çekmek isterim. Kendisini önceki çalışmalarından da biliyorum, gerçekten önü çok açık.



ENSTRÜMANIN GÜCÜ

Müzikte yorum sadece şarkıcının sesinden ibaret değildir. Enstrümanla yapılan yorum, dinlerken insanı bir yerden alır bir yere götürür. Yeteneğin dışında hiç bitmeyen bir çalışma ve disiplin gerektirir.



Bağlama virtüözümüz Ahmet Koç ve dünyaca ünlü klarnet virtüözü Vassilis Saleas da böyle bir projeye imza atmışlar. En sevilen Sezen Aksu şarkılarını bağlama ve klarnetle yorumlayıp, şarkıları bambaşka yerlere götürmüşler. 'Daphne' isimli bu albüm, müzikte enstrümanların gücünü bir kez daha bizlere hissettirdi. Siz de bir açıp dinleyin derim.



'KARAKOLDA AYNA VAR'A ÖZGÜN COVER

Müzik sektörünün içinde olan, sözüne ve fikrine önem verdiğim sevgili Özden Bora'nın tavsiyesi üzerine, birkaç gün önce yayınlanan 'İz' adlı albümü ile Merve Deniz'i dinledim... Hemen hemen tüm şarkı okumalarındaki farklı tarzı ile dikkat çekiyor Merve Deniz. Özellikle 'Karakolda Ayna Var' adlı şarkıya yaptığı cover alıştığımız tarzın dışında, çok daha özgün.



Çok fazla cover tercih eden bir müzik sever olmamakla beraber Merve Deniz'in tarzı çok hoşuma gitti. Aynı performansı 'İz' albümündeki diğer şarkılarında da hissettim. Klibi de orijinal karelere sahip. Umut vadeden bu çalışmayı tebrik ederim.



ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ!

Geçtiğimiz hafta DMC etiketiyle çıkan Trabesk albümünü inceleme fırsatım oldu. 22 şarkının arasından biri özellikle dikkatini çekti: 'İhanet'... Kendine has tarzıyla arabesk müziğe yön vermiş isimlerden Hakan Taşıyan ve dijital neslin başarılı temsilcisi Eli Türkoğlu, aynı şarkıda buluşmuş.



Geleneksel sanatçıların ve dijitalin gücüyle yürüyen genç neslin birbirini sürekli eleştirdiği bir dönemde bu iş birliği herkese örnek olmalı. Bu işin başarısının uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hakan Taşıyan'a da iyi geleceğini umuyorum. Sonuç olarak iyi bir iş çıkmış ortaya...