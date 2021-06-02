Sevgili müzikseverler bu hafta size müzik sektöründe ticari olmayan, milli bir işten bahsetmek istiyorum... Başarılı rap çalışmaları ile ALİ471 olarak tanıdığımız, gerçek adıyla Ali Talha Güneş, milli duygularımızın yükseldiği, göğsümüzün kabardığı, içimizdeki coşkuyu arttıran bir şarkı yaptı. Güneş'in, Euro 2021'de yer alacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'na özel yaptığı 'Hadi Gel Coşalım'ı yayınlanır yayınlanmaz herkes gibi ben de dinledim...

Şarkı her yerde, tabiri caizse bangır bangır çalıyor...



İyi de oluyor. Sony Müzik etiketi taşıyan, sözü ve müziği de ALİ471'e ait olan bu şarkı, uzun süre dillerden düşmeyecek gibi görünüyor. Zira müziğin coşkusu tam da futbolun ruhuna uygun. Sözler de birlik beraberlik duygularımıza hitap eden herkesin etkilenebileceği şekilde... Ben şarkıya gönülden alkış tuttum. Bu arada A Milli Futbol Takımı'nda görev alan millilerimiz de bu işe gönülden destek veriyor.



Benim de gördüğüm ve takip ettiğim kadarı ile Mesut Özil, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, İrfan Kahveci, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ile Avrupa liglerinde oynayan Türk futbolcular Koray Günter, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak şarkıya destek oldu.

ALİ471'i içinde bulunduğumuz zor zamanlarda bize böyle bir şarkı armağan ettiği için yürekten tebrik ediyorum. Umarım bu özel şarkı millilerimize de şans getirir.



'YARIM' DEĞİL TAM PUAN!

Instagram'da yüzünün yarısını gizleyerek çektiği videolarla hayatımıza girdi Didomido. Ardından 'Nimet' isimli şarkısıyla Spotify'da 'Global Viral' listesine 2 numaradan giriş yapan ilk Türk şarkıcı oldu. Şarkı, YouTube'da 160 milyon dinlenmeye ulaştı. Şimdi de yeni şarkısı 'Yarım'la YouTube trend videolar listesinde 3 numarada...



Didem, yüzünün yarısını gizleyerek yarattığı gizemin yanı sıra sektördeki başka matematikleri de kavramış. Bu doğrultuda hazırladığı şarkının söz ve müziğine de kendisi imza atmış. 'Yarım'a Said Ateş yönetmenliğinde görsel olarak çok başarılı bir klip çekmiş. Didem bence hazırladığı bu projeyle tam puanı hak etmiş.



SAKİLER TARZI!

Geçtiğimiz hafta gerek geleneksel medyada gerekse sosyal medyada Sakiler'in yeni şarkısı sık sık karşıma çıktı. İlk şarkıları 'Dünyadan Uzak', alternatif arabesk tarzıyla bana iyi gelen, hatta bir çoğumuza iyi hissettiren bir şarkı olmuştu. Ardından hızlı bir yükselişle şarkı listelerde yerini bulmuştu. Yeni şarkıları 'Selamı Var'la da grup bu ruhu ve tarzı korumayı başarmış.



Sözlerini Hakkı Yalçın'ın yazdığı şarkının müziğine grup üyelerinden Yücel Girgin imza atmış. Şarkının düzenlemesini de grubun üç üyesi birlikte hazırlamış. Başarılı müzisyenler Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan, Sakiler adı altında birçok genç müzisyene örnek olabilecek bir yol açtı... Alkışlıyorum.