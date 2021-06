Pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok müzik ve eğlence sektörünü etkiledi. Kısıtlamaların yarından itibaren kalkması ile özlediğimiz konserlere kavuşuyoruz. Zaten sosyal medyada sanatçılar da konser takvimlerini çoktan yayınlamaya başladı. Birçoğu günlük, haftalık değil, birkaç ay sonrasına ait konser paylaşımları yapıyor.

Sektörün önde gelen isimleriyle de konuştum, birçok ünlü sanatçının yoğun konser programı nedeniyle başlarını kaşıyacak vaktinin olmadığını öğrendim. En yoğun konser takvimi olan isimler ise Hadise, Gülşen, Linet ve Yıldız Tilbe. Tabii bizi çok mutlu eden, gururlandıran haberler bunlar. Ben de bu gelişmelerle birlikte sektörü nelerin beklediğini, projeleri, konserleri yani müzikteki yeni dönemi menajerlere sordum...



FATİH TOZLU

'Eğlence sektörünün dinamikleri değişecek'

"Sanat camiasındaki hareketlenme bütün müzik sektörünün yüzünü güldürdü. Rahatladığımız için çok mutluyuz. Sanatçılarımıza olan yoğun talep Türkiye'nin dört bir yanından bize ulaşınca, pandemi sürecinde yaptığımız doğru yatırımlar ve çalışmaların meyvesini almaya başladık. Bu bizim ileriye dönük düşüncelerimizin de doğru yolda olduğunu tasdikliyor.



Yeni nesil Türkçe rap ve pop eğlence tarzı ile sektörümüzde bazı dinamiklerin değişeceğini düşünüyorum. Eğlenmeye hasret kalanlara müzikle kalın diyorum."



CAN TALANIOĞLU

'Yaralarımızı saracağımız bir dönem başlıyor'

"Biletli konserler, mekanlar, düğünlerle birlikte temmuz, ağustos ve eylül; müzisyenlerin bayramı olacak. Bunu gelen taleplerden anlıyoruz. Müzik ve konserler o kadar çok özlendi ki...



Kurallara uyarsak yaraları sarabileceğimiz, yüzümüzü güldürebilecek bir süreç var. İnşallah maskelerden de kurtulup güzel işler yapacağımız bir döneme gireceğiz."



HALUK ŞENTÜRK

'Eskisinden daha coşkulu olacak'

"Eğlence sektörü, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en fazla darbeyi salgınla beraber yaşadı. 3. Dünya Savaşı'ndan çıkmış gibiyiz. Müzik ve eğlence sektörü olarak 1.5 yıldır gerçekten çok zor bir süreçten geçtik.



Ancak ben tüm bu zor zamanların aşılamadaki hız ve normalleşmenin başlamasıyla geçmişten daha coşkulu hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü müzisyenler sahnede olmayı ne kadar özlediyse; halk da onları izlemeyi, alkışlamayı, eşlik etmeyi özledi."



NİHAN, Z KUŞAĞI'NI COŞTURACAK

Şarkıcı Nihan, sektörde yeni olmasa da kendisinden ilk kez bahsedeceğim. Nihan, Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan yeni parçasında 'Yaz Gelmesin' dese de aslında tam da yaza uygun bir şarkı yapmış.



Z Kuşağı'nın ilgiyle takip edeceği bir şarkı, ses ve yorum. Biraz da gençlik dizilerinin müziklerini andırdığı için kim bilir yakında bu şarkıyı bir projede bile görebiliriz. Klibini biraz özensiz bulsam da Nihan bu şarkı ile istediği kitleye ulaşır bence. Bu arada şarkının söz ve müziğinde emeği olan Can Temiz'i de tebrik ederim.



HANDE'NİN FORMÜLÜ

POPÇU Hande Ünsal; bestelediği ve seçtiği şarkılarla, çektiği kliplerle, bozmadığı stiliyle belli bir matematik oluşturdu...



Kendi içinde birbirinden farklı ama aynı matematikle çıkardığı her proje, radyolarda ve dijitalde başarılı oldu. Son şarkısı 'Gönder Gelsin'le de aynı formülle yoluna devam ediyor.