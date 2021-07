Müzik sektörü kısıtlamaların kalkması ile hareketli günler geçiriyor. Hepinizin yakından izlediği gibi tüm sanatçılar çarşaf çarşaf konser etkinlik listeleri paylaşıyorlar. Buraya kadar her şey çok güzel değil mi? Evet aslında öyle görünüyor ama değil. Çünkü; maalesef pandemi sürecinde 'Müzik hayattır, müzik susmasın' diye bağırarak duyar kasan sanatçıların çoğu şu an o samimiyetten uzak ve 'Kesemizi kısa sürede ne kadar doldurabiliriz?' hesapları peşinde. Kısıtlamaların kalkması ile kendi sahne ücretlerini bir buçuk, hatta ikiye katlayan şarkıcılar var. Şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda; evde kaldıkları günlerin acısını çıkarıyorlar. O da doğru evet, o arayı kapatmaya çalışıyorlar ama bu fark sizin cebinizden çıkıyor baylar, bayanlar... Bunu bilen işletmeler isyanda. Zaten bir yıldır iş yapamayan işletmeler şimdi de tüm cirolarını şarkıcı ücretini toparlamak için kullanıyor. İşletmeler azıcık fiyatlara dokunsa yine olan halka, yani müzik dinlemeye giden sizlere olacak.







BIRAKIN BU EDEBİYATLARI

Taşın altına elinizi koyun sevgili şarkıcılar... Kendi cebinizden önce azıcık da olsa işletme sahiplerini ve sizi dinlemeye giden, müziğe, eğlenceye hasret kalan halkın cebini düşünün lütfen. Ha bir de 'Biz sanatçıyız', 'Bizim para pulla işimiz olmaz sanat yaparız', 'Her şey müzik için' gibi edebiyatları da bırakıp kendinize el insaf deyin. Böyle fahiş fiyatlar çekip işletmeleri zorlarsanız müzik sizden bir gün hıncını çıkarır. Çünkü sanat, kendine ihaneti affetmez.







MUHTEŞEM BULUŞMA

Yine bir uyumlu birliktelik, yine bir rap şarkı ve tabii ki süper kadro. Bu kadronun Türk rap müziğini dünya çapındaki müzik listelerinde zirvede tutmayı başardığından daha önce de bahsetmiştim. Muti, UZI, Critical ve Heijan güçlerini bu defa 'Le Cane'de birleştirmiş, sonuç şahane olmuş. Hem müzik hem alt yapı harika. Sözler bize tanıdık, Heijan'ın bölümünde "Taha tektir bizde" sözleri gülümsetiyor. Kısa zamanda yine iddialı bir zirve yapacağa benzeyen şarkının sözü ve müziği Muti, UZI, Critical ve Heijan'a ait. 'Le Cane'nin düzenlemesi Osmancello ve Memduh Akatay tarafından yapılmış. Şarkının son lezzeti olan mix mastering de MixedByG imzası taşıyor. Yolu açık olsun...







EKO FRESH DÜNYAYA AÇILDI

Dünyaca ünlü şarkıcı Dante Thomas'ın seslendirdiği 'Miss California' şarkısı güzel bir cover olmuş. Üstelik dünyaca ünlü şarkıcıya bir Türk rapçi eşlik ediyor: Eko Fresh... Şarkı alabildiğine enerjik ve bir o kadar da güzel olmuş. Eko Fresh'in katıldığı bölümlerin sözleri ve ritmi tamamen şarkıya uyum yakalamış. İngilizce şarkıya Almanca rap çok yakışmış. Zaten bu müzik tarzının bu denli tutmasının sebebi de bu işte. Sınırları yok ve özgür... Dante Thomas ve Eko Fresh iş birliğindeki şarkı şimdiden milyonlarca dinlenmeye aday. Bu arada bu ikilinin klibi de Türk yönetmen Can Özev tarafından çekildi.