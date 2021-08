Haziran ayında son işi ile köşemde yer verdiğim ve listeleri epeyce zorlayan 'Sis'ten sonra trap yıldızı Khontkar'ın merakla beklenen 'PLA4: The Vision' albümü geliyor. Khontkar'ın daha önce ücretsiz yayınladığı 4 mixtape sonrası 'PLA4: The Vision' dijital satışa sunulacak ilk albümü olacak. Artık müzik sektöründe albüm öncesi şarkıların yavaş yavaş piyasaya sunulması akımı var.



Gerçi dünyada da benzer örnekler var. Bu tarzın heyecan yarattığını ve sevenleri üzerinde etkisini artırdığını düşünseler de, ben bu konuda biraz daha gelenekçiyim. Taklidin ve emek hırsızlığının arttığı sektörde önceden verilen bu lezzetlerin, albüm için fazla fikir verdiğini düşünüyorum. Neyse Khontkar'a geri dönecek olursak Anten Freestyle PLA4 INTRO ile albüm için duyulan heyecanın dozunu artırmayı başardı. En azından ben öyle düşünüyorum. Şarkıyı çok beğendim ve hemen listeme ekledim. Bu arada farklı albümler ve projeler içinde yer alacak olan Khontkar, yıl sonuna kadar sevenlerini müziğe doyuracağa benziyor. Şimdiden duyurulur.



Taşkan farkı!

Uzun zamandır tanıdığım ve bir çok proje için fikir alışverişinde bulunduğum müzisyen rapçi Taşkan, nihayet kendi projesi ile 'Oyunda artık ben de varım' dedi.



Cem Adrian prodüktörlüğü ile ve Pamela'nın da eşlik ettiği ve Sony Music etiketi ile yayınlanan 'Kaçak' tam bir Taşkan ve Cem Adrian işbirliği tadında olmuş. Taşkan kendisi ile konuştuğumda "İki şarkı daha hazır, çıkarmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Dinleyeni bol olsun.



Her şarkısı dünya listesinde

Daha geçtiğimiz haftalarda aldığı dünya çapındaki altın plaklarından ve yıldız kariyerinden bahsettiğim Eno Ensar'ın sıcağı sıcağına çıkardığı 'Safe' şarkısı tam da mevzunun üzerine denk geldi.



Fransız rapçi Doria ile feat yapan Eno, bu Almanca Fransızca karışımı şarkısı ile yine globalde kıyametler koparacak. Klip ise Fransa'da çekilmiş, farklı bir prodüksiyon yapılmış. Ensar yakın zamanda İstanbul'da olacakmış ve sevenleri ile buluşmak için çok heyecanlıymış.



Critical'den kale gibi şarkı

Başarılı rapçi Critical'den adı 'Kale' olan ama kendisi de kale gibi bir şarkı geldi. Son zamanlarda adını sıkça duyduğum şarkılarını tıkladığım, kısacası müzik alanıma girmeyi başaran Kale, Clup Banger tarzındaki bu şarkı ile yaş skalası olmayan geniş kitle işi yapmayı başarmış.



Critical'in mahalle kültüründen geldiğini ve büyüdüğü mekanların şarkı sözlerine etkisini düşünürsek, Kale yine geniş kitlelere hitap edecek. Zaten şarkı kısa zamanda büyük kitlelere ulaşmayı başardı.