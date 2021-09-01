Bu hafta sizlere Azeri bir rap şarkıcısından bahsedeceğim. Sheyh Ree, 'Yiyip İçirik' adlı bir çalışma yapmış. Bu müzik tarzının ruhunda yatan hayatın acı gerçeklerini ortaya koyma durumuna Sheyh Ree biraz daha gerçeklik eklemiş. Şarkının sözleri insanın doğumdan ölüme giden süreçte ne yaşarsa yaşasın yemeden içmeden kendini alıkoymamasını anlatıyor.



Hatta öyle ki ölümle beraber bile vefat eden kişinin arkasından bu yeme içme durumunun devam etmesi vurgulanıyor. Böyle ürkütücü bir konu ancak bu kadar eğlenceli anlatılabilirdi.



Şarkının söz ve müziği Sheyh Ree'ye ait. En kısa zamanda Türkiye'de kendisini izlemek isterim. Bu arada şarkıya Tahsin Güney imzalı bir klip de çekildi. Klipte asker kıyafeti giyen şarkıcının üzerindeki Türk ve Azeri bayrak detayı çok önemli. Küçük bir detayla insanın milli duygularına dokunuluyor.



TAM BİR YAZ ŞARKISI

Faruk Sabancı ve Ece Seçkin'den yaz biterken tam bir yaz şarkısı geldi. Bon Voyage, hem ritmi, hem de hissettirdiği duygularla insanın enerjisini değiştiriyor. Şarkının elbette mevsimi olmaz ama bu tarzdaki parçalar yazın enerjisini güzel yansıtıyor.



Hatta kulaklara yerleşince reklam müziği olabilecek cinsten. Klibi de iki yetenekli yönetmen Said Dağdeviren ve İdil Dizdar tarafından çekilince ortaya muhteşem bir iş çıkmış doğrusu. DMC&Faruk Sabancı etiketi ile yayınlanan şarkının yolu uzun.



HOLLYWOOD TADINDA KLİP

Lil Murda'yı geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımın tavsiyesi ile dinledim. Sizlere 'Cennetimi Geri Ver' adlı şarkısı ve klibinden bahsetmek istiyorum. Genç müzisyen, kısa zamanda güzel işlerle çıktı karşımıza. Sözü kendisine, müziği ise Uğur Öztürk'e ait şarkının düzenlemesini de Uğur Öztürk yapmış.



Klip görüntüleri başarılı. Zaten klibin ilk anları Hollywood esintileri ile başlıyor. Gerçi biraz klasikleşmiş bir finali var ama yine de başarılı olmuş. Lil Murda ve ekibine tebrikler…