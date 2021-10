Erken yaşlarda sahne ve şöhret kelimeleri ile tanışan Şebnem Keskin'in yeni şarkısını dinledim... Katıldığı bir televizyon programında milyonların sevgisini kazanan bu genç kız, kendisini "Artık müzik dünyasında ben de varım" diye lanse ettiği bir işle çıktı karşımıza... Keskin'in 'Gökyüzünde' şarkısı PayRec etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Ben de şarkıyı ilk dinleyenlerdenim... Sözü Şebnem Keskin'e, müziği Şebnem Keskin ve Serkan Özyurt'a ait olan 'Gökyüzünde'ye usta bir isim olan İskender Paydaş'ın da eli değince şahane bir iş çıkmış ortaya.



Zaten müzikal anlamda birbirlerine de yabancı değiller. Şebnem; İskender Paydaş ve Zamansız Şarkılar Orkestrası'nda da yer alıyor.

Bu arada Şebnem'in müziğin her tarzına dokunması da cesaret istiyor. Tabii bu çeşitliliği sayesinde şu an gayet başarılı bir şekilde yolunda ilerliyor.

Bu tarz çalışmalar; müziğin dar bir kalıba sokulamayacağının da göstergesi... Ve Şebnem'i tebrik ediyor, yolu açık olsun diyorum. Bu arada küçük bir not: Okurlarım bilirler, beğendiğim video kliplerin yönetmenlerini de buradan elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum... Yönetmenliğini Atıf Ülkü'nün üstlendiği 'Gökyüzü', klibi ile de benden tam not aldı.



3 RAP'Çİ, 1 SİNGLE

Türkçe rap müzik sahnesinde sanatçı kimliğinin yanı sıra prodüktör kimliğiyle de tanıdığımız Goko, yeni şarkısı 'O La La'yı Universal Music Türkiye etiketiyle bugün piyasaya çıkardı. Goko'ya bu şarkıda rap müziğin sevilen isimleri Motive ve Critical da eşlik etti. Parçanın sözleri de bu üçlü tarafından yazıldı. Beat'leri güçlü, sözleri de akıcı ve dikkat çekici olunca, şarkılar kısa zamanda seviliyor ve zirveye çıkıyor. Ben beğendim, eminim 'O La La', rap müzik severlerden de tam not alacak.



ADELE HAYRANLARINA MÜJDE!

Bu hafta Adele ve müziğini sevenler için müjdeli bir haberim var! Adele uzun süredir üzerinde çalıştığı '30' adlı albümünü kasım ortasında çıkarıyor. Albüm çıkmadan bizde olduğu gibi haberci şarkılar önceden veriliyor. Adele'in ilk şarkısı 'Easy On Me' 15 Ekim'de piyasada olacak. 33 yaşındaki şarkıcı, 30'lu yaşlarına dem vurduğu albümünü aslında 2022'nin başında çıkaracaktı. Sanıyorum ki bu yıla apar topar yetiştirilip 2021 ödüllerinde yerini almak istedi. Bu da bir strateji tabii. Fakat her ne olursa olsun yine büyük ses getireceğini düşündüğüm bu albüm için ben de Adele hayranı olarak heyecanlıyım.



İSTİKRARINI KORUYOR

Altay; hem bestelediği şarkılarla, hem de seslendirdiği parçalarla 22 yıldır hayatımıza dokunan bir sanatçı... Geçmişinde konservatuvarda aldığı opera eğitimi ve sayısız sahnesi olmasına rağmen biz onu ilk olarak 1999'da 'Var Ya' ile tanıdık. Ama asıl can alıcı olan nokta; bunca yıl geçse de her sene mutlaka yeni şarkılar yayınlaması ve onlarca konser vererek karşımıza çıkması. Altay istikrarını ara vermeden koruyabilmiş nadir sanatçılardan biri. Geçtiğimiz hafta ise yeni şarkısı 'Sanırım'la müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Kerem Güneş'in yazdığı, Aşkhan'ın bestelediği şarkının düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yaptı. Şarkı, geçtiğimiz cuma tüm dijital platformlarda yerini aldı.