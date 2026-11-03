Tarkan, 2008 yılında yazdığı 'Uyan' şarkısını bu kez 'Wake Up' adıyla dünyaya duyuruyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9–20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 için gönüllü olarak hazırlanan çalışma, İngilizce sözler ve yeni bir müzikal uyarlamayla doğayı koruma çağrısını uluslararası kamuoyuna taşıyor. Megastar'ın projesinde uluslararası deneyime sahip güçlü bir kadro bulunuyor. Klibin yönetmeni Jessy Terrero, daha önce Jennifer Lopez, Bad Bunny, Maluma, Enrique Iglesias, Daddy Yankee ve 50 Cent gibi isimlerle çalıştı.





Wake Up'ın klibinin Türkiye'deki çekimlerinde ben de vardım ve Jessy Terrero ile bir araya geldim. Tarkan'a duyduğu hayranlığı dile getiren yönetmen, hem onunla çalışmaktan hem de böyle bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Tarkan bu çalışmasında doğanın ekolojik düzenine ve kendi içindeki uyuma duyduğu hayranlığı anlatıyor; insan eliyle yaşanan tahribata alışmanın ve göz yummanın kendisi için hiçbir zaman bir seçenek olmadığını belirtiyor. 'Uyan'ı yıllar önce bu olumsuz gidişatın birlikte değiştirilebileceğine inanarak yazdığını söyleyen sanatçı, yeni uyarlamanın amacını ise "Dünyaya doğanın sesi olmak ve hepimize bir kez daha harekete geçme çağrısı yapmak" sözleriyle açıklıyor.

KURUM'DAN TEŞEKKÜR

Tarkan'ın bu çağrısına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da teşekkür geldi. Sosyal medya hesabından sanatçıya seslenen Kurum, "Sevgili Tarkan, yıllar önce 'Uyan' diye seslendiğinde bu çağrı kalbimize dokunmuştu" ifadelerini kullandı. Şarkının 'Wake Up' adıyla tüm dünyaya ulaşmasının, Antalya'daki COP31 öncesinde iklim krizine karşı çok değerli bir farkındalık oluşturduğunu belirten Kurum, paylaşımını "Bu anlamlı katkın için teşekkür ediyorum" sözleriyle tamamladı.

COP31 gibi bir buluşmada müziğin de söz sahibi olmasını değerli buluyorum. İklim krizine karşı atılacak adımların toplumda karşılık bulması, insanların bu meselenin kendi hayatlarıyla bağını kurabilmesine de bağlı. Tarkan'ın yıllar önce yazdığı şarkıyı bugün dünyaya seslenen bir çağrıya dönüştürmesi anlamlı. Çekimlerinde de bulunduğum bu projede, müziğin insanları ortak bir amaç etrafında buluşturma gücünü hissettim. Dileğim, şarkının ulaştığı insanlarda karşılık bulması ve COP31'deki çözüm arayışına katkı sunması.



BABABAND'DEN SEZEN AKSU İMZALI İLK ADIM

Doğan Şenyaylar, Sezgin Tellaloğlu ve Mustafa Güzel, müzikal birikimlerini BABABAND çatısı altında buluşturdu. Grup, Sezen Aksu imzalı 'Yansın İstanbul' ile dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Vokal ve kanunda Şenyaylar, kemanda Tellaloğlu, gitarda Güzel'in yer aldığı grup, geleneksel müziğin dokusunu modern anlayışla buluşturuyor.





BLOK3'ÜN SIRADAKİ DURAĞI BAKÜ

Türkiye'deki yoğun konser temposunun ardından BLOK3, bu kez Bakü'de dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 7 Kasım'da gerçekleşecek konserin biletlerinin de tükenmek üzere olduğunu öğrendim. Türkiye'de şarkılarına eşlik eden kalabalıkların ardından Azerbaycan'daki bu ilgi, müziğinin sınırların ötesinde de karşılık bulduğunu gösteriyor. Şimdi sıra Bakü'nün aynı şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmesinde.