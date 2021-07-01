mRNA aşılarının miyokardite yol açtığına dair kanıt yok

Covid-19 tek başına da kalp problemlerine neden olabiliyor. İltihaplanma vücudun virüse karşı bağışıklık tepkisinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yani Covid-19 hastalığından sonra ciddi bir kalp enfeksiyonu geçirme olasılığı, aşı olduktan sonrasına göre çok daha fazla

Son haftalarda, Pfrizer/BioNTech ve Moderna aşılarından sonra özellikle gençlerde kalp kası iltihabı yani miyokardit ortaya çıktığı haberleri kafaları karıştırıyor. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi mRNA aşılarının ardından kalp zarı ve kalp kası iltihabının ortaya çıkabileceğini doğruluyor. Ancak uygulanan yüz milyonlarca aşı dozu göz önüne alındığında vakalar oldukça nadir görülüyor ve uzmanlar hâlâ aşı olunmasını tavsiye ediyor. Gerçek bir virüs içermeyen mRNA aşılarının neden miyokardite yol açabileceğini araştıran uzmanlar henüz bir sebep-sonuç ilişkisi doğrulayamadı. Ortaya çıkan bir teze göre aşı miyokardite genetik olarak yatkın olan bireylerde bir miktar yan hasara yol açabilecek bir bağışıklık tepkisi başlatıyor. Bir diğer olasılık da aşıların gençlerde yüksek düzeyde antikor üretmesi ve bir tür aşırı bir bağışıklık tepkisine neden olabilmesi. Diğer aşılar ile miyokardit bağlantısı incelendiğinde ise çiçek hastalığı ön plana çıkıyor. Bir JAMA çalışmasına göre; çiçek hastalığına karşı aşılanan 230,734 kişiden 18'inde miyokardit vakası tespit edildi. Grip ve tetanos aşılarıyla bağlantılı miyokardit vaka raporları da bulunuyor. Ancak elbette bu aşıların mRNA aşılarından farklı olarak canlı veya inaktif virüsler içerdiğini hatırlatmakta fayda var.



AŞIDAN BAĞIMSIZ GELİŞEBİLİR

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 18-24 yaş arası 3 buçuk milyondan fazla erkekte ikinci dozun ardından 233 kalp kası veya kalp zarı iltihabı vakası görüldü. İkinci doz aşısını olan aynı yaş grubundaki 5 milyondan fazla kadında ise sadece 27 vaka ortaya çıktı. İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, Pfizer/BioNTech aşısının kullanımından sonra 53 miyokardit, 33 perikardit ve 1 ölüm vakası, Oxford-AstraZeneca aşısından sonra 42 miyokardit, 77 perikardit ve 1 ölüm vakası, Moderna aşısından sonra ise 3 miyokardit ve 1 perikardit vakası görüldüğünü açıkladı. Aşı sonrası bildirilen yan etkiler çoğunlukla sağlık personelleri ve halk tarafından iletilen verilere dayanıyor. Bu durumda aşıdan sonra bildirilen durumların her zaman kanıtlanmış yan etkiler olmadığı anlamına geliyor. Bazı vakalar aşıdan bağımsız olarak da gerçekleşmiş olabilir. Uzmanlara göre, şu anda kalp sorunlarının mRNA aşılarının kullanımıyla ilişkili olduğuna dair net bir kanıt yok. Bu konuda araştırmalara devam eden uzmanlar, iki doz arasındaki süreyi 12 ila 16 haftaya kadar uzatarak potansiyel riskin azaltıp azalmayacağı konusunda bir sonuca varmaya çalışıyor.