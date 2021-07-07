Fazla yağlı yiyecekler yorgunluğa neden olabiliyor

Sağlıklı beslendiğiniz halde yemeğin ardından yorgunluk hissi yaşıyorsanız gözden kaçırdığınız bazı durumlar olabilir. Ne yediğiniz, ne kadar yediğiniz, hangi gıdaları birlikte tükettiğiniz ve genel sağlık durumunuz, yaşadığınız halsizliğin ana nedeni olabilir

Vücudun gün boyunca enerjik ve güçlü olması için yemek yemeye ihtiyacımız var. Açlık sırasında halsizlik ve yorgunluk belirtileri ortaya çıkar ki bu da vücudun kalan enerjisini hayati organların çalışması için korumasının sonucu. Normal şartlarda yemek yendiğinde enerji yükselir. Ancak yemekten sonra yorgunluk belirtileri, bir diğer deyişle ağırlık çökmesi durumuyla da oldukça sık karşılaşılıyor. Yemekten sonra yorgunluk hissinin ilk nedeni yemek yemek için harcanan enerji. Basit gibi görünse de yemek yemek çok fazla enerji gerektiriyor. Ayrıca yemekten sonra üretilen insülin de enerji seviyesi üstünde çok büyük bir etkiye sahip. Yemek sırasında kan şekeri seviyelerinin olması gerektiği noktada olduğundan emin olmak için insülin yükselir. Yemeğin ardından insülin tekrar düşer ve bu noktada yorgunluk hissedilir. Ancak bu durum normaldir ve halsizliğin kısa süreli olması gerekir.

İnsülin düşüşünü önlemek için öğünlerinizde karışık karbonhidratlar, sağlıklı yağlar, yağsız proteinler, düşük doymuş yağlar, yüksek lifli ve işlenmemiş gıdalara öncelik verin. Ayrıca düzenli egzersiz yapmak, düzenli uyumak ve yeterli su içmek de gün içindeki enerjinizi korumanıza yardımcı olur.

Sağlıklı beslendiğiniz halde yemeğin ardından uzun süre yorgunluk hissi yaşıyorsanız gözden kaçırdığınız bazı durumlar olabilir. Örneğin, yemekle birlikte alkol tüketiyorsanız bu halsizliği tetikleyebilir. Alkol temelde merkezi sinir sistemini baskılar ve bu da uykulu hissetmeye neden olur.

Yediğiniz yemek yüksek oranda yağ ve karbonhidrat içeriyorsa devamında halsizlik yaşamanız normal. Böyle bir yemeğin ardından ince bağırsaktan kolesistokinin hormonu salınır ve vücudun protein ve yağı parçalamasına yardımcı olur. Bazı araştırmalar, yağlı bir yemek yedikten sonra kolesistokinindeki artış ile uykulu hissetme arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor.



GIDA İNTOLERANSI HALSİZLİK YAPABİLİR

Triptofan açısından zengin yiyecekler, özellikle karbonhidrat açısından zengin yiyeceklerle birlikte, bir öğünde çok miktarda tüketilirse, yemekten birkaç saat sonra yorgunluk hissedilebilir. Esansiyel bir aminoasit olan triptofan, vücudun gevşemesine neden olan serotonin ve melatonin hormanlarını tetikler. Öte yandan farkında olunmayan bir gıda intoleransı da yemeğin ardından yorgunluğa neden olabilir. Sabahları içtiğiniz kahve de öğle yemeğinden sonra halsizleşmenizin nedeni olabilir. Kafeinin uyarıcı etkileri, üç ila beş saat sonra ortadan kalkmaya başlar.

Bazı yemeklerin ardından hissedilen yorgunluk ne yendiğinden çok ne kadar yendiğiyle alakalı olarak ortaya çıkar. Ne kadar çok yemek yenirse vücut yemeği sindirmek için o kadar çok enerji harcar. Vücut ne kadar fazla enerji harcarsa o kadar yorgun hisseder. Bu nedenle porsiyonlarınızı az tutmaya gayret edin.