Eti akşam değil öğle yemeğinde tüketin

Kırmızı etin sindirimi zordur, bu yüzden mide ve sindirim problemleri yaşayanlar için Kurban Bayramı pek de bayram havasında geçmeyebilir. Bu nedenle eti, metabolizmanın yavaşladığı akşam saatlerinde tercih etmeyin, öğle yemeklerinde tüketin. Sindirimi kolaylaştırmak için su içmeyi de ihmal etmeyin

Sevdiklerimizle bir araya gelmek için güzel bir fırsat olan Kurban Bayramı, sağlıklı beslenme kurallarının bir süre göz ardı edilmesine neden oluyor. Taze et tüketimi, kalabalık sofralar, yapılan ziyaretlerdeki ikramlar, tatilde olmanın rahatlığı ölçüyü kaçırmamızın bahanesi oluyor.



SEBZEYLE PİŞİRİN VE TÜKETİN

Her ne kadar eski bayramlar kadar olmasa da normalleşme süreciyle birlikte bu Kurban Bayramı'nda memleketlere dönüş ve aile büyüklerine ziyaretler önceki yıla göre daha yoğun. Büyüklerimizin gönlünün bolluğu de genellikle porsiyonlara yansıyor. Büyük porsiyonlar zaten kaçınılması gereken bir durumken söz konusu taze et tüketimi olduğunda daha da fazla dikkat etmek gerekiyor.







Öncelikle eti kesildiği gün tüketmemek gerekiyor. Her Kurban Bayramı'nda bu uyarıyı duyuyorsunuz. Kırmızı etin sindirimi zaten zorken taze haliyle zorluk iki katına çıkıyor. Bu yüzden mide ve sindirim problemleri yaşayanlar için Kurban Bayramı pek de bayram havasında geçmeyebilir.

Taze eti mutlaka buzdolabında parçalar halinde en az bir gün dinlendirdikten sonra pişirin. Eti pişirirken kızartma ve kavurmadan kaçının. Kırmızı eti pişirmek için en sağlıklı yöntem haşlama, fırınlama ya da ızgara yapmak. Eti direkt olarak ateşle temas ettirmeyin, yakmayın ya da tütsüleme yapmayın. Ayrıca etin mümkün olduğunca yağsız kısımlarını tercih edin ve kendi yağıyla pişirin. Lezzet katmak ve sindirimini kolaylaştırmak için posa içeriği yüksek sebzeler ekleyin. Et pişirirken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta çiğ etin temas ettiği araç gereçleri pişmiş etle temas ettirmeyin. Sakatat tüketimindense kaçının. Et tüketeceğiniz öğün olarak öğle yemeklerini tercih edin. Akşam yemeklerinde yenen etin sindirimi metabolizma yavaşladığı için daha da zor olacaktır. Ve elbette su içmeyi ihmal etmeyin.

Eti ne kadar sağlıklı yöntemlerle pişirseniz de günlük tüketiminize dikkat edin. Et en önemli protein kaynaklarından biri ancak, son yıllarda yapılan çalışmalar; günde 90 gramdan, haftada ise 400 gramdan fazla kırmızı et tüketmenin birçok sağlık problemine davetiye çıkardığını ortaya koyuyor.







ETİ DOĞRU SAKLAYIN

Et soğutucuda en fazla 3 gün bekletilmeli, dondurucuda ise ne eti olduğuna ve paketleme şekline göre değişmekle birlikte 12 aya kadar bekletilebilir. Dondurucuda saklanacak et kapalı kaplarda ya da düzgünce sarılmış şekilde porsiyonlara bölünmüş olmalı. Dondurulmuş eti tüketmek için buzdolabında çözülmesini bekleyin. Çözülmüş eti tekrar dondurucuya koymayın. Yaz aylarında olduğumuz için etin dışarıda uzun süre kalması bozulmasını hızlandırır. Taze et parlak kırmızı renkte olur. Bozulmaya başlayan et koku ve renk değişimleriyle sinyal verir. Parlak kırmızı renk kahverengiye dönmeye başlar. Bozulma başladığında etin yüzeyinde kurumalar görülür, iç kısmı ile ton farkı ortaya çıkar. Bozulma ilerlediğinde hem kötü koku artar hem de sarımsı, yeşilimsi renkler görülür.