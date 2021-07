Kırmızı et tüketimi erken ölüm riskini artırıyor

Günde sadece fazladan yarım porsiyon işlenmiş kırmızı et tüketimi, herhangi bir nedenle genç yaşta ölüm riskini yüzde 13 oranında, fazladan yarım porsiyon işlenmemiş kırmızı et tüketimi ise yüzde 9 oranında artırıyor

Kırmızı et en önemli protein kaynaklarından biri ancak, son yıllarda yapılan çalışmalar etin sağlıklı olup olmadığı konusunda tartışmalı sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırmalar kırmızı etlerin ve işlenmiş etlerin kan damarlarına ve diğer organlara zarar veren toksinlere metabolize edildiğini gösteriyor.

Uzmanlar günde 90 gramdan, haftada ise 400 gramdan fazla kırmızı et tüketmenin birçok sağlık problemine davetiye çıkardığını savunuyor. Kalp krizi, inme, tip 2 diyabet ve kolorektal kanser söz konusu sağlık problemlerinden bazıları.







Harvard araştırmacıları 1986 ve 2010 yılları arasında 81 binden fazla sağlıklı erkek ve kadın tarafından sağlanan sağlık ve diyetle ilgili anket yanıtlarını analiz ettiler. Araştırmacılar özellikle sekiz yıllık bir çalışma süresince kırmızı et tüketimindeki değişikliklerin ölüm riskini etkileyip etkilemediğini incelediler. Elde edilen bulgular, günde sadece fazladan yarım porsiyon işlenmiş kırmızı et tüketiminin, herhangi bir nedenle genç yaşta ölüm riskini yüzde 13 oranında, fazladan yarım porsiyon işlenmemiş kırmızı et tüketiminin de yüzde 9 oranında artırdığı yönünde. Öte yandan, toplam kırmızı et tüketimini azaltmak ve kabuklu yemiş, balık, derisiz kümes hayvanları, süt ürünleri, yumurta, kepekli tahıllar veya sebzelerin tüketimini artırmak, daha düşük ölüm riskine bağlandı.

Uluslararası Epidemiyoloji Dergisi'nde yayınlanan yaklaşık 500 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, haftada dört veya daha fazla öğünde kırmızı et veya işlenmiş et yiyenlerin, haftada iki öğünden az et tüketenlere göre kolorektal kanser riskinin yüzde 20 daha yüksek olduğunu tespit etti.







Yapılan bir başka araştırmada ise, farklı diyetlerin kolesterol, kan basıncı ve diğer kalp hastalığı risk faktörlerini nasıl etkilediğini görmek için bin 800'den fazla kişiyi içeren 36 denemeden elde edilen veriler analiz edildi. Araştırmacılar kırmızı etli diyetleri diğer tüm diyet türleriyle karşılaştırdıklarında, her ne kadar kırmızı et diyetleri kanda bir tür yağ olan yüksek trigliserit seviyelerine yol açsa da kolesterol veya kan basıncında kayda değer bir fark bulamadı. Ancak fasulye ve kabuklu yemişler gibi yüksek kaliteli bitkisel protein kaynakları bakımından zengin diyetler, kırmızı etli diyetlerle karşılaştırıldığında hem toplam kolesterol hem de zararlı LDL kolesterol düzeylerinin daha düşük olmasını sağladı. Kırmızı et, sağlıksız doymuş yağ bakımından yüksek olmasının yanı sıra, demir ve kardiyovasküler riskle ilişkili diğer maddeleri de içeriyor.



DAHA FAZLA SEBZE TÜKETİN

JAMA'da yayınlanan 2017 tarihli bir araştırma, sadece yüzde 3 daha az hayvansal protein tüketmenin ve yerine bitki proteini tüketmenin, yüzde 19'a kadar daha düşük ölüm riski ile ilişkili olduğunu gösterdi. Sağlıklı yaşamak için çeşitli ve renkli meyvesebzeleri içeren dengeli bir diyet işe yarıyor. Sadece her şeyden daha fazla bitki yiyin ve etleri en aza indirin, vücudunuza büyük bir iyilik yapmış olacaksınız.