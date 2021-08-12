Aşı olsanız da maske kullanmaya devam edin

Uzmanlar, yüksek bulaşıcılığa sahip Delta varyantına karşı tam aşılanmış kişilerin de maske takmaya devam etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Veriler; aşılanmış kişilerin de Covid-19’a yakalanabileceklerini, virüsü başka insanlara da yayabileceklerini gösteriyor

Covid-19'a karşı aşılanma oranları arttıkça korunma önlemleri de bireysel olarak gevşetilmeye başlandı. Sıcak havaların da etkisiyle özellikle maske kullanımından açık ve bazı kapalı alanlarda taviz veriliyor. Ancak uzmanlar, yaygın olan ve yüksek bulaşıcılığa sahip Delta varyantı nedeniyle aşılı kişilerin de maske takmaya devam etmelerini öneriyor. Bu konuda yapılan bir çalışma da uzmanların bu önerisini destekliyor.



AŞILILAR ARASINDA ÖLEN YOK

Amerika'da tam aşılanmış kişiler arasında görülen Covid-19 vakalarına odaklanan bir araştırmada, halka açık büyük bir etkinlik mercek altına alındı. Etkinliğin ardından araştırmacılar 469 vaka tespit etti. Bu vakaların 346'sının aşılanmış, hastaneye yatırılması gerekenlerin de beşte dördünün tam aşılı kişiler olduğu görüldü. Bu çalışma için incelenen vakalarda herhangi bir ölüm kaydedilmedi. Bu araştırma, yüksek oranda bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantı incelenen vakaların yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor. Uzmanların endişe verici bulduğu kısım, insanların üst solunum yollarında bulunan virüs miktarının tam olarak aşılanmış ve aşılanmamış kişilerde hemen hemen aynı olması. Virüsün yeni bir yola girdiğini gösteren bu veriler, aşılanmış kişilerin sadece Covid-19'a yakalanmadıkları, aynı zamanda başka insanlara yayabildiklerini de gösteriyor. Çalışmanın, nüfusun büyük bir bölümünün aşılanmış olduğu bir toplulukta yapıldığını, bu nedenle aşılanmış kişilerin daha yüksek vaka yüzdesine sahip olmasının normal olduğunu dipnot olarak eklemek istiyorum. Ayrıca veriler, aşı olmasaydı daha kaç kişinin hastalanacağını veya hastaneye kaldırılacağını da göstermiyor.



PANDEMİ DEVAM EDİYOR

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de Covid-19 vakalarının yoğun olduğu bölgelerde, Delta varyantından korumayı en üst düzeye çıkarmak ve başkalarına yayılmasını önlemek için maske kullanımını önermeye devam ediyor. Öte yandan bağışıklık sistemi zayıflamış, yaşları veya altta yatan bir hastalık nedeniyle ciddi Covid-19 komplikasyonları için daha yüksek risk altında olan kişilerin bulaşma düzeyine bakılmaksızın maske takmaya devam etmelerinin de önemli olduğunu vurgulamak isterim. Aynı şekilde evinizde bağışıklık sistemi zayıf, ciddi hastalık riski yüksek veya aşılanmamış kişilerle yaşıyorsanız da yine dışarıda maske kullanmalısınız. Dünyanın önde gelen sağlık kuruluşlarının sık sık güncellediği yönergeler pandeminin hâlâ devam ettiğini hatırlatıyor ve onu gerçekten kontrol altına almak için hepimizin daha fazla çalışması gerekiyor. Sonuç olarak, halk sağlığı için aşılı ya da aşısız ayırmadan kalabalık ve kapalı ortamlarda herkes maske kullanmaya devam etmeli.