Küçük adımlarla sağlıklı kalın

Yürüyüş yapmak, kilo kontrolü sağlamak için çok önemli. Öte yandan kalori yakmaktan bağımsız olarak kilo artırıcı genlerin etkilerine de karşı koyuyor

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından birinin egzersiz olduğunu her fırsatta dile getiriyorum. Herhangi bir rahatsızlık sebebiyle doktora gittiğinizde, doktorun size yürüyüş yapmanızı söylemesi şaşırtıcı değil. En doğal ve basit bu egzersiz sağlık için en iyi ilaç.

Fiziksel olarak aktif olanların olmayanlara göre daha sağlıklı yaşadığı birçok araştırma ile kanıtlandı. Özellikle ağır egzersizler yapmaya da gerek yok. Sadece yürüyüş yaparak sağlığınız için büyük adımlar atabilirsiniz.



EKLEM AĞRISI İÇİN

Yürüyüş yapmak en başta kilo kontrolü sağlamak için önemli. Kalori yakmaktan bağımsız olarak kilo arttırıcı genlerin etkilerine de karşı koruyor. Araştırmacılar, 12 binden fazla kişide, genlerin vücut ağırlığına ne kadar etkisi olduğunu belirlemek için obeziteyi teşvik eden 32 geni inceledi. Sonuç olarak günde yaklaşık bir saat tempolu yürüyüş yapan katılımcılarda bu genlerin etkilerinin yarı yarıya azaldığı keşfedildi. Yürüyüş, meme kanserine yakalanma riskini de azaltıyor. Aslında her türlü fiziksel aktivite, meme kanseri riskini azaltıyor ancak Amerikan Kanser Derneği'nin bir araştırması, haftada yedi saat veya daha fazla yürüyen kadınların, haftada üç saat veya daha az yürüyenlere göre meme kanseri riskinin yüzde 14 daha düşük olduğunu buldu.

Eklem ağrılarınız varsa yürüyüşü ihmal etmeyin. Çalışmalar, haftada yaklaşık 10 km. yürüyüş yapmanın eklem iltihabı oluşumunu önleyebileceğini, eklem iltihabına bağlı ağrıyı ise azaltabileceğini gösteriyor. Öte yandan bağışıklık fonksiyonunun artması da yürüyüşle bağlantılı. Yürüyüş, soğuk algınlığı ve grip mevsiminde korunmanıza yardımcı olabilir. Binden fazla kadın ve erkek üzerinde yapılan bir araştırmada, haftada en az 5 gün ve günde en az 20 dakika yürüyenlerin, haftada bir günden daha az egzersiz yapanlara göre yüzde 43 daha az hastalandığı bulundu. Düzenli yürüyüş yaptığı halde hastalananlarda ise hafif belirtiler ve hızlı iyileşme görüldü.



KENDİNİZE UYGUN BİR PLAN HAZIRLAYIN

Küçük bir hedefle başlayın, zamanla egzersiz süresini arttırın.

Başlangıç olarak sahip olduklarınızdan faydalanın. (Mesela yürüyüş için uygun ayakkabınız yoksa, ev ortamında yapabileceğiniz egzersizlere odaklanın.)

Bir gruba dahil olun. Hem birbirinizi destekleyebilir hem de eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Aynı zamanda eğlenebileceğiniz bir yöntem seçin. (Dans etmek, arkadaşlarınızla sohbet ederek yürümek gibi...)