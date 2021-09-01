Ne kadar yeşil beslenme o kadar sağlıklı hayat

Akdeniz tipi beslenmenin sağlık üzerindeki faydalarına ilişkin birçok çalışma mevcut. Peki zaten sağlıklı olan bir beslenme tarzı daha da sağlıklı olabilir mi? Heart dergisinin yakın zamanda yaptığı bir araştırma bu soruya ışık tutuyor

Sağlıklı beslenmek isteyen hemen hemen herkese Akdeniz tipi beslenme önerilebilir. İltihap önleyici bir diyet olarak öne çıkması birçok hastalığın önleyicisi olabileceğini gösteriyor. Elbette bu tezi destekleyecek birçok araştırma mevcut. Akdeniz tarzı beslenme bitki bazlı gıdalar açısından zengin ve az miktarda hayvansal ürünler içeren bir diyet. Sebzeler, baklagiller, meyveler, kepekli tahıllar, kabuklu yemişler, tohumlar, kümes hayvanları, balık ve zeytinyağını öne çıkarıyor ki bu besinler de kalp hastalığı ve diyabet için daha düşük riskle ilişkili.



AKDENİZ TİPİ BESLENME

Akdeniz tipi beslenmenin sağlık üzerindeki faydalarına ilişkin birçok çalışma mevcut. Peki zaten sağlıklı olan bir beslenme tarzı daha da sağlıklı olabilir mi? Heart dergisinin yakın zamanda yaptığı bir araştırma bu soruya ışık tutuyor. Araştırmaya göre, Akdeniz diyetinin "daha yeşil" bir versiyonu daha da sağlıklı olabilir. Araştırmacılar, yüksek kolesterolü veya abdominal obezitesi olan, hareketsiz ve orta yaşlı yaklaşık 300 kişiyi inceledi. Katılımcılar üç gruba ayrıldı. İlk grup egzersiz ve sağlıklı beslenme konusunda desteklendi; ikinci grup egzersiz rehberliği aldı ve kalorisi kısıtlı bir Akdeniz diyeti listesi verildi; üçüncü grup da egzersiz rehberliği aldı ve daha az hayvan bazlı ve fazla bitki bazlı proteinler ve bol miktarda yeşillik içeren kalori kısıtlı bir Akdeniz diyeti listesi verildi. Altı ay sonra, daha fazla yeşillik tüketen grubun, diğer iki gruptaki insanlara göre daha fazla kilo verdiği, bel çevresi yağı kaybettiği ve kolesterolde daha büyük düşüşler yaşadığı görüldü. Bol yeşillikle beslenenler diğer iki gruptakilere göre, insülin direncinde, iltihaplanma belirteçlerinde ve diyastolik kan basıncında keskin düşüşlere rastlandı.



KADINLARDA İNME RİSKİNİ AZALTIYOR

Bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler sağlığımızı etkileyebiliyor. Akdeniz tipi beslenmenin iltihap önleyici özelliği de bağırsak bakterilerini değiştirerek kronik hastalıklarla savaşmada yardımcı olabileceği düşüncesini akıllara getiriyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bir başka araştırma, Akdeniz tarzı bir diyete ve farklı bir diyetle beslenen 65-79 yaş arası yaklaşık 600 kişinin bağırsak mikrobiyomunu karşılaştırdı. Yapılan birçok araştırma, düzenli olarak Akdeniz diyetini tüketen kişilerin bağırsak kanseri, insülin direnci, yağlı karaciğer hastalığı ve diğer hastalıklara yakalanma oranlarının daha düşük olduğunu ortaya koymuştu. Bu çalışmanın ele aldığı soru, bu hastalık oranlarının bağırsak mikrobiyomdaki değişikliklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığıydı. Akdeniz diyetiyle beslenenlerde inflamasyonun azaldığı görüldü. Akdeniz tarzı diyete benzeyen şekilde beslenen kişilerin, çalışmadaki diğer katılımcılara kıyasla daha düşük inme riskine sahip oldukları ortaya çıktı. Araştırmanın dikkat çekici noktası ise kadınlarda faydanın daha fazla görülmesi oldu.