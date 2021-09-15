İki doz aşı Kovid sonrası belirtileri engelliyor

Çalışmalar, tam aşılanmış kişilerde ağır enfeksiyon geçirme ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Öte yandan aşılanmış bir kişi, Kovid-19’a yakalansa bile daha hafif belirtilerle karşılaşıyor

Kovid-19 aşılarının vakalar üzerinde gözle görülür bir etkisi olmasına rağmen hâlâ kulaktan dolma bilgilerle, komplo teorileriyle aşı karşıtlığı yapılıyor. Aslında hem ağır hastaların aşısız olması hem de yapılan araştırmalar yeterince ikna edici. Uzmanlar aşıların etkinliği konusunda araştırma yapmaya da devam ediyor. İngiltere'de yapılan bir çalışmada; tam aşılı kişilerin uzun süreli Kovid geliştirme riskinin daha düşük olduğu tespit edildi. Yani iki doz aşı yaptıranlar Kovid-19'a yakalanmalarının ardından hiç aşılanmamış olanlara kıyasla uzun süren belirtilerle yüzde 50 daha az karşılaştı.



KALICI BELİRTİ RİSKİ AZ

The Lancet'te yayımlanan çalışmaya göre, bir doz Kovid-19 aşısı olan 1.24 milyon kişinin 6.030'u Kovid-19'a yakalandı. İkinci doz aşı olan 971.500 kişininse 2.370'i ikinci aşıdan en az yedi gün sonra pozitif çıktı. Bu katılımcılar aşı olmamış ve Kovid-19'a yakalanmış bir başka grupla karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlar, Kovid-19'a yakalanmış aşısız kişilere kıyasla, iki doz aşı olanların Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatma olasılıklarının ve uzun süreli belirti yaşama risklerinin daha düşük olduğunu gösterdi. Kovid'in ardından 28 günden daha uzun süren belirtiler iki doz aşı yaptıranlarda yarı yarıya daha az görüldü. Bu ve benzeri çalışmalar iki doz aşı olanlar arasında ağır enfeksiyon geçirme ihtimalinin nadir olduğunu doğruluyor ve bu araştırma, aşılanmış bir kişi Kovid-19'a yakalansa da muhtemelen daha hafif ve az belirtilere sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca Kovid-19'u ağır geçiren aşılanmış kişilerin de Kovid sonrası kalıcı belirtiler yaşama ihtimalinin azaldığı ortaya çıktı.



ÖLÜM RİSKİ AŞISIZLARDA 3 KAT DAHA YÜKSEK

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yeni bir çalışma yayınladı. Sonuçlar, aşılı kişilerin virüse karşı çok daha fazla korumaya sahip olduğunu doğruluyor. Çalışma için araştırmacılar, Kovid-19 testi pozitif olan 16 yaş üstü 43 bin 127 kişinin verilerini analiz etti. İncelenen üç aylık süre boyunca, enfeksiyonların yüzde 71.4'ü aşılanmamış kişilerde meydana geldi. Vakaların yüzde 25.3'ünü tam aşılı kişiler, yüzde 3.3'ünü de tek doz aşılı kişiler oluşturdu. Çalışmanın sonunda, aşısız kişilerde enfeksiyon oranlarının aşılılara göre 4.9 kat daha yüksek olduğu, ancak aşılanmamış kişilerin hastaneye yatma olasılığının tam aşılı kişilere göre 29.2 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Kovid-19'a yakalanan tam aşılı kişilerin sadece yüzde 3.2'si, aşılanmamış kişilerin de yüzde 7.6'sı hastaneye kaldırıldı. İki doz aşı olanların yüzde 0.5'i yoğun bakıma ihtiyaç duyarken aşısızlar arasında bu oran yüzde 1.5 olarak kaydedildi. Yine aşı olanların yüzde 0.2'si entübe edilirken aşı olmayanların yüzde 0.5'i entübe edildi.

Ayrıca aşının Kovid-19 nedeniyle ölüm riskini de azalttığı görüldü. Çalışma sırasında Kovid-19 kaynaklı 207 ölüm meydana geldi ve bunların 176'sının aşısız olduğu ortaya çıktı. Ölen tam aşılı 24 kişinin dörtte birinin de bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklara sahip olduğu belirtildi. Sonuç olarak, aşılanmamış kişilerde ölüm oranının, tam aşılanmış kişilere göre üç kat daha yüksek olduğu bulundu.