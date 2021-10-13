Herkesin vücudu farklı şekilde yağ depolasa da; genellikle alt göbek, en çok yağın bulunduğu bölgedir. Ancak merak etmeyin, sağlıklı bir şekilde, biraz da sabırla alt göbek yağlarından kurtulabilirsiniz. Bunun için gün içinde aldığınız kaloriden daha fazla kalori yakmalısınız

Karın bölgesinde biriken yağ belli bir seviyeye kadar normaldir. Ancak aşırı yağ birikmesi kronik hastalıklara yakalanma riskini arttırır. İçsel yağlanmayı da deri altı yağlanmasını da belli bir seviyede tutmak gerekir. Deri altı yağı hastalık riski ile iç organ yağlanması gibi doğrudan bağlantılı olmasa da genel sağlık için her iki tür yağlanmayı da azaltmak önemli.

Bel ve göbek yağlanmasını azaltmak için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelisiniz. Doğru beslenme, kaliteli uyku ve tabii ki egzersiz şart. Tüm bunlara dikkat edilse de özellikle göbek yağından kurtulmak için sabırlı olmalısınız.

Herkesin vücudu farklı şekilde yağ depolasa da genetik, beslenme, iltihap ve yaşam tarzı faktörlerine bağlı olarak genellikle alt göbek en çok yağ depolanan bölge olma eğiliminde. Ancak merak etmeyin, sağlıklı bir şekilde biraz da sabırla alt göbek yağlarından kurtulmak mümkün.



HAFTADA 450 GR. YAĞ KAYBI

İlk yapmanız gereken vücudunuzdaki bölgesel yağlardan tamamen kurtulamayacağınızı kabullenmek. Ne kadar sık ve yoğun egzersiz yapsanız da bir bölgeye ait yağ birikintilerini yok edemezsiniz.

Alt karın yağlarından kurtulmak istiyorsanız; genel olarak yağ kaybetmeye odaklanmalısınız. Bunun yolu da kalori açığından yani gün içinde aldığınızdan daha fazla kalori yakmaktan geçiyor. Tüketilenden 3500 kalori daha fazla yakmak yaklaşık 450 gram yağa eşit. Yani doğru beslenme ve egzersiz eşliğinde günde 500 kalori açığı vererek haftada yaklaşık 450 gram yağ kaybetmeniz mümkün.

Daha fazla kalori kısıtlamasıyla haftada 2.5 kilodan fazla yağ kaybedilebilir ancak bu sağlıklı bir yöntem değil.



LİF VE PROTEİN TÜKETİN

Yaktığınızdan fazla kalori tüketiyorsanız içsel yağlanma riskiniz artar. Bu durum deri altı yağlanmasını da etkiler. Doğru yiyecekler tüketerek yağlanma riskini azaltabilirsiniz. Beslenmenize sağlıklı protein ve lif kaynakları ekleyin. Brokoli, lahana ve karnabahar gibi sebzeler tok kalmanıza yardımcı olur. Yumurta, yağsız et, fasulye ve baklagiller, çiğ kuru yemişler ve yağlı tohumlar gibi protein kaynaklarını tüketerek de günlük kalori gereksinimlerinize çok fazla kalori eklemeden dayanıklılığınızı ve enerjinizi artırabilirsiniz. Doğru beslenmenin yanında yapacağınız yüksek yoğunluklu egzersizler yağ yakmanızı kolaylaştırır.

Yapılan bir çalışmada haftada üç kez yüksek yoğunluklu egzersize katılan yetişkinlerin, günlük 30 dakikalık orta düzeyde kardiyo yapan kişilerle aynı derecede yağ yaktığı görüldü. Seçeceğiniz yüksek yoğunluklu egzersiz ile vücudunuzu en az 45 saniye boyunca çalıştırın. Ardından 45 saniye ara verin ve bu döngüyü beş-yedi kez tekrarlayın. Elbette sonuç almak için programa sadık kalmalısınız.



YAĞ KAYBETMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN:

Bol su için.

Daha fazla yürüyün.

Yavaş yiyin.

Sigarayı bırakın.

Uykunuzu alın.