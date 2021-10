Akne sorunu olanlar C vitamini tüketmeli

Aknesiz, pürüzsüz bir cilde sahip olmak için önce hangi cilt tipine sahip olduğunuzu belirlemeniz çok önemli. İşin püf noktası ise cildinizin yapısına göre beslenmekte saklı. Vazgeçilmez kural, şekerli ve yağlı şeyler tüketmemek

Cilt bakımının dışarıdan müdahale ile yapıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Aslında dışarıdan görünenlerin birçoğu içeride olup bitenle alakalı. Beslenme de bunun bir parçası. Beslenme vücuttaki hormon seviyelerini etkiler ve hormonlar da vücutta meydana gelen doğal süreçleri belirler. Sonuç olarak, cildin genel sağlığı ve görünümünün kaçınılmaz olarak beslenmeyle ilişkili olduğu ortaya çıkıyor.







CİLDİNİZİ TEST EDİN

Cilt için yararlı ve zararlı yiyecekler var. Genellemeyi bir kenara bırakacak olursak, kişisel olarak kendiniz için yararlı yiyecekleri cilt tipinize göre seçebilirsiniz. Farklı cilt tiplerine farklı bakım ürünleri uygulandığı gibi, yiyecekleri de cilt tipinize göre tüketebilirsiniz.

Ne yiyeceğinize karar vermeden önce hangi cilt tipine sahip olduğunuzu bilmeniz gerekir. Bunu belirlemek için de yapmanız gereken şu; cildinizi temizleyin ve herhangi bir ürün kullanmayın. Birkaç saat sonra cildiniz kendini belli edecek. Bu süreç sonunda cildiniz parlıyorsa yağlı; pul pul olmuş, kırmızı veya tahriş olmuş gibi görünüyorsa kuru; bazı bölgeler parlarken bazı bölgeler kırmızı tahriş olmuş görünüyorsa da karma bir cildiniz var demektir.







Kuru bir cilt tipiniz varsa öncelikle daha çok su tüketmelisiniz. Avokado, zeytinyağı ve somon gibi yiyeceklerde bulunan yağ asitleri, cildin nemini korumasını sağlar. Kuru yiyecekleri azaltmak da işe yarayabilir ancak cilt kuruluğunun tek nedeni vücudun susuz kalması değil elbette. A ve C vitaminlerinin eksikliği de kuru cilde neden olabilir. Ispanak, brokoli ve tatlı patates gibi sebzelerle de bu açığı tamamlayabilirsiniz.



İŞLENMİŞ GIDA TÜKETMEYİN

Yağlı bir cilt tipiniz varsa, beslenmenizden yağları çıkarmak mantıklı gibi görünebilir. Ancak bu en iyi yol değil. Avokado, zeytin, balık ve keten tohumu gibi yiyeceklerde bulunan anti-inflamatuar yağları azaltmak ise daha iyi bir seçenek. Elbette patates kızartması gibi yağlı ve işlenmiş gıdalarla şekerli yiyecekiçecek tüketimini bırakmak da oldukça etkili bir yöntem.







Karma cilt tipine sahip olanlar, her iki cilt tipine uygun olan yiyecekleri birleştirebilir. Ancak karma cilt tipine sahip olanların karbonhidrat dengesine dikkat etmeleri gerekiyor. Karbonhidratlar, iltihaplanmaya neden olabileceğinden karma ciltlerin hassas dengesini bozabilir. Karbonhidratlar arasından kahverengi pirinç veya kinoa gibi, protein açısından yüksek ve düşük glisemik endeksi olan ürünleri tercih edebilirsiniz. Akneye meyilli bir cildiniz varsa bu yağlı bir cilde sahip olduğunuz anlamına geliyor. Ancak akneye meyilli cilt tipi için farklı bir beslenme planı var. Öncelikle farklı meyveler yoluyla bol miktarda C vitamini alın. Araştırmalar akne şikayeti olan kişilerde çinko eksikliği olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle çinko bakımından zengin kabuklu deniz ürünleri, tavuk gibi yağsız hayvansal proteinler, tahıllar ve kabak çekirdeği gibi besinler tüketin. Şekerli ve yağlı yiyecekleri kesin.







BUNLAR DA CİLDİNİZE İYİ GELECEK

Bronzlaşmış gibi parlayan bir cilt için likopen (Domates, papaya, kırmızı biber, bitter çikolata.)

Cildin genç ve diri görünmesi için kolajen. (Balık, yağsız et, yumurta gibi kolajen kaynakları ve vücudun kolajeni emmesine yardımcı olacak C vitamini içeren besinler.)

Cildin dolgun kalması ve kasları desteklemesi için yağ ve proteine ihtiyacı olduğunu unutmayın. Cilt sağlığınız için öncelikli olarak yeterli beslenin ve bol su için.