Havalı sofralar hazırlamanın hep ön hazırlık gerektiren ve vakit alan bir şey olduğunu düşünüyoruz, öyle değil mi?

Oysa aslında her şey, mutfağınızda yeterli malzemenin olup olmamasına bakıyor.

KONSEPT BELİRLEMELİ

Davet sofraları için çoğunlukla bir konsept belirleriz. Bu konsept; soframızdaki başlangıç, ara sıcak, salata, ana yemek ve tatlının nasıl bir formda olması gerektiğini belirler.

Örneğin; et konseptli bir sofra kuruyorsak, deniz ürünlü ya da tavuklu başlangıç tabakları hazırlamalıyız. Benzer meze ya da salataları da soframızda barındırmayız.

Balık sofralarının olmazsa olmaz birkaç detayı vardır. Balık öncesi mutlaka soğuk deniz ürünlü bir başlangıç ya da bir meze, balığın arkasından ise mutlaka fırında tahin helva ya da bir çeşit meyveli tatlı ikram etmemiz gerekir. Dört dörtlük davet sofrası hazırlamak özen gerektirir ancak tüm günümüzü akşam gelecek olan misafirlere yemek yaparak geçirmeye de hiç gerek yok. Size bugün anlatacağım mönü; hem son derece havalı, hem de hazırlaması sadece 30 dakikanızı alacak. Başlangıç tabağında, seneler önce bir arkadaşımdan öğrendiğim ve sıklıkla yaptığım enginar çanağında avokado var.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

SOSLU LEVREK

400 gr. levrek filetosu

1 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı kapari

8-10 adet çeri domates

1/2 limon

1/2 demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı: Limon suyunun içinde unu eziyoruz. Zeytinyağının üzerine unlulimonlu karışımı ve kaparileri ekliyoruz. En son çeri domatesleri ilave ediyoruz. Karabiber ile lezzetlendiriyoruz. Levrekleri tuzlayıp ızgarada pişiriyor. Üzerine kaparili sosu döküyoruz.

GARNİTÜR ÖNERİSİ

Haşlanmış bebek patatesler ve haşlanmış bebek havuçları; sarımsaklı tereyağı ile soteleyebilir, maydanoz ile süsleyebiliriz. Kapari soslu levreğin yanına çok yakışacaktır.

PÜF NOKTASI

Izgara balık filetosu pişirirken, ben daima önce pullu olan tarafını pişiyorum. Böylece et kısmının hemen dağılmasını önlüyorum.

ENGİNAR ÇANAĞINDA AVOKADO

4 adet enginar konservesi

1 adet avokado

1/2 demet dereotu

Zeytinyağı

Limon

Yapılışı: Haşlanmış enginar çanaklarını tabağa yerleştiriyoruz. Üzerlerine birer dilim somon füme koyuyoruz. Avokadoyu küp küp doğrayıp dereotuyla karıştırıyoruz. Hazırladığımız avokadolu karışımı, somon fümeli enginar çanaklarının üzerine koyup süslüyoruz.

ENGİNAR TÜYOSU

Ayıklanmış taze enginar çanağı alacak olursanız, eve gelince o enginarların etrafını bıçakla bir sıra daha temizlemenizi öneririm. Çünkü sokakta ayıklanan enginarların çoğunda kılçıklar kalıyor ve enginarın lokumsu lezzetini bozuyor. Pratik enginar pişirmek için, biraz zeytinyağını tencereye alıyoruz, enginarları yerleştiriyoruz, üzerine biraz toz şeker, tuz ve limon suyu döküp kısık ateşte, kontrol ederek pişiriyoruz.

FIRINDA PORTAKALLI CEVİZLİ HELVA

1 paket tahin helva

1 adet portakal

1 kase ceviz içi

1 portakalın kabuğunun rendesi

1 portakalın suyu

Süslemek için nar taneleri

Yapılışı: Tahin helvayı ve havucu rendeliyoruz. Portakal kabuğu rendesi ve portakal suyu ile birlikte iyice eziyoruz. Güveç kaplara ya da bir fırın kabına koyup fırınlıyoruz, nar taneleri ile süslüyoruz.

PÜF NOKTASI

Fırınlamak istediğimiz tahin helva, kek hamuru kıvamında olmalıdır. Şayet koyu olacak olursa, süt ilave ederek yumuşatabilirsiniz.