İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, uygun bütçeli davet sofrası hazırlamaya devam ediyoruz. Bugün çok severek yaptığım pratik bir portakallı tavuk hazırladım, yanında ise bol acılı bir spagetti, en son olarak da kahveli hafif bir tatlı...



SOFRA EKONOMİSİ

Yemek faturalarınızdan tasarruf ederken, ailenize ucuz ama lezzetli yemekler hazırlamanıza yardımcı olacak birçok yol var aslında. Uygun bütçeli sofralar hazırlamak; öncelikle artan yemeklerden faydalanmak, öğünleri planlamak ve akıllı alışveriş yapmaktan geçiyor.

Hem fazla masraf etmemek, hem de şahane yemekler hazırlamak için birkaç püf noktası takip etmemiz yeterli olacaktır.

Öncelikle kullanacağımız meyve ve sebzeleri mevsiminde alıp dondurucumuzda saklayıp ömürlerini uzatabiliriz.

Yemekleri sunarken porsiyon büyüklüğünü hesaplayarak da ekonomi yapabiliriz.

Mesela pilav yapıyorsunuz diyelim, bir bardak pirinç dört yetişkin için yeterlidir. Eğer iki yetişkin ve iki çocuktan oluşan bir aileniz varsa, büyük ihtimalle yarım bardak size yetecektir. Artan yemekleri dikkatli bir şekilde kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor.

Öyle ki; en temel gıdalar bile çorbalarda, tencere yemeklerinde veya soslarda yaratıcı bir şekilde yeniden değerlendirilebiliyor.

Daha önceki yazılarımda birçok kez artan yemekleri değerlendirme örnekleri sunmuştum sizlere...



NARENCİYE VE TAVUK UYUMU

Ben yemeklerimde çoğunlukla narenciye kullanıyorum; hem asidik etkisinin çoğu sosun lezzetini ön plana çıkardığına inanıyorum, hem de narenciyenin verdiği tazelik ve hafiflik hissini yemeklerimde seviyorum. Limonun ve portakalın en çok yakıştığı yemeklerin başında tavuk geliyor. Kızartmadan önce limon suyu ilave etmek, tavukların daha çıtır olmasına sebep oluyor mesela. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

LİMONLU AFİLİ TAVUK

10 adet kemikli tavuk kalça

4 diş sarımsak

1/4 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı şeker

1 adet dilimlenmiş limon

1 adet limonun suyu

1 adet dilimlenmiş portakal

1 adet portakalın suyu

1 adet kuru soğan

1/2 tatlı kaşığı paprika

1 yemek kaşığı tavuk baharatı

1 tatlı kaşığı soğan tozu

1/4 tatlı kaşığı acı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 yemek kaşığı doğranmış taze biberiye

1 tutam deniz tuzu

1 tutam taze çekilmiş karabiber

Yapılışı: Fırını 200 dereceye getiriyoruz. Ufak bir kasede zeytinyağını, rendelenmiş sarımsağı, şekeri, soğan tozunu, limon suyunu, portakal suyunu, tavuk baharatını, paprikayı, acı pul biberi, tuzu ve karabiberi karıştırıyoruz. Tavuk kalçalarını fırın kabına alıp üzerine hazırladığımız zeytinyağlı sosu döküp karıştırıyoruz. Dilim halinde kesilmiş limon, portakal ve soğan halkalarını aralı olarak yerleştiriyoruz. Biberiye, kekik, tuz ve karabiber ekleyip üzerini örtmeden bir saat pişiriyoruz.

PÜF NOKTASI

Ben bu tavuğu hazırlarken meyvesinin rengi daha güzel olduğu için greyfurt kullanıyorum.

ACILI SPAGETTİ

1 paket spagetti

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates

1 yemek kaşığı acı biber sosu

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 avuç kuru Arnavut biberi

Yapılışı: Soğanı, sarımsağı ve Arnavut biberlerini minik minik doğrayıp soteliyoruz. Rendelenmiş domatesi ilave edip pişiriyoruz. Acı biber sosunu da ilave edip pişirmeye devam ediyoruz. Spagettileri haşlıyoruz ve sosla buluşturup servis ediyoruz.

TARÇINLI KUP

3.5 su bardağı süt

1 Türk kahvesi fincanı un

2 Türk kahvesi fincanı şeker

1 yemek kaşığı tarçın

Yapılışı: Süt, un ve şekeri kaynatıyoruz. Ocaktan alıp tarçını ilave ediyoruz. Mikserle 15 dakika aynı yöne çırpıyoruz. Kaselere paylaştırıp soğutuyoruz.

PÜF NOKTASI

Köpük köpük mus kıvamına gelene kadar çırparsanız kıvamı daha güzel olur.