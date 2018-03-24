Herkese merhabalar. Idilika'nın Mutfagı'nda bugün, memleketim Izmir'in en güzel sokak lezzetlerinden biri olan, kahvaltıların bana göre sahı boyozu anlatıyorum. Izmirliler'in sabah evden çıktıklarında kosa kosa bindikleri vapur ya da otobüslerden iner inmez karsılastıkları bir Ege klasigidir boyoz. Sabahları ya da aksama dogru sıcak sıcak ve yanında, üzerine tuz ve karabiber serpilmis haslanmıs yumurta ve taze demli çay ile yenilen boyoz, neredeyse Izmir sabah kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden biridir. Peki nedir bu boyoz dedigimiz sey? Boyoz; Izmir mutfagına, 1400'lü yılların sonrasında Ispanya'dan Izmir'e zorla göç ettirilerek yerlesen Sefarad Yahudileri tarafından kazandırılmıs.

YUMURTA ÖNEMLİ

Kendine has bir lezzeti olan boyoz; genelde tulum peyniri, çay ve haslanmıs yumurta ile birlikte tüketiliyor. Ancak boyozun yanındaki yumurta, farklı sekilde hazırlanıyor. Boyozun pistigi fırınlara henüz fırınların ılık oldugu saatlerde yerlestirilen yumurtalar, 15 saatte, su kaynamadan haslanıyor. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda bulusabilmek dilegi ile...

EV YAPIMI BOYOZ

500 gr. un

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı toz şeker

3/4 su bardağı ayçiçek yağı

Yapılışı: Eledigimiz unu, derin bir karıstırma kabı ya da mutfak tezgahı üzerine alıyoruz. Toz seker ve tuz ilave ettigimiz una ılık su ekleyerek hamuru yoguruyoruz. Üzerini streç filmle kapladıgımız hamuru, oda sıcaklıgında 20 dakika bekletiyoruz. Hamuru rulo sekline getirdikten sonra ceviz büyüklügünde hamur bezeleri hazırlıyoruz. Üzerini nemli bir bezle örttügümüz hamur bezelerini oda sıcaklıgında 20 dakika bekletiyoruz. Hamurları merdaneyle yuvarlak açıyoruz. Üzerlerini ayçiçek yagıyla yagladıgımız hamurları, üst üste koyduktan sonra olabildigince ince bir hal alana kadar açıyoruz. Üst üste dizdikten sonra incecik açtıgımız yaglı hamur katlarını, zarf seklinde katladıktan sonra rulo seklinde sarıyoruz ve oda sıcaklıgında 20 dakika bekletiyoruz. Fırını 200 derecede ısıtıyoruz. Tepsinin üzerini yaglı kagıtla kaplıyoruz. Hamurdan üç-dört santimlik parçalar kesiyoruz. Yuvarladıgımız hamur parçalarının orta kısımlarına bastırdıktan sonra tepsiye yerlestirip pisiriyoruz.

PÜF NOKTASI

Hamuru dinlendirme sürelerine uymanız ve bolca yağladığınız hamurları mümkünse mermer bir tezgah üzerinde olabildiğince ince açmanız gerekiyor.