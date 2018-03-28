Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda, dün akşam bizim kızlara alelacele ve evdeki malzemeler ile hazırladığım son derece basit ancak dizi izlerken atıştırmalık bir mönü var. Parmak tavuk kızartmayı ya da fırınlamayı hepimiz biliriz ama bakalım benim evdeki Hindistan cevizi rendesi ile hazırladığım bu çıtır tavukları siz de kızlar kadar beğenecek misiniz?



PATATESLERE BRAVO

Patatesin en sevdiğim hali patates bravas olsa gerek. İspanya'nın meşhur atıştırma geleneği olan bazen parmak parmak, bazen de küp küp karşımıza çıkan bu son derece çıtır patatesler, tam isminin hakkını veriyor doğrusu.

Patatas bravasın en yakın arkadaşı şüphesiz aioli sos oluyor; bu bir çeşit dip sos esasen. Ben de sevenleri ayırmayalım diye düşündüm ve karnesi bravolar ile dolu bu patatesleri, aioli sos ile beraber servis ettim. Aioli yabancı bir terim olmakla birlikte genel olarak sarımsak, zeytinyağı, yumurta sarısı ve baharatlarla yapılan bir sos çeşididir.

MISIRIN EN NEŞELİ HALİ

Eveeeet şimdi gelelim sinema, film ve dizi gecelerimizin vazgeçilmesi patlamış mısırlara. Bazen sade, bazen baharatlı, bazen İtalyan stili fesleğenli, bazen çikolatalı, ballı, bazen de karamelli yapıyorum ben bu çıtırdatma harikası minişleri. Dün akşam kurada bizim kızlar için karamelli olanı çıktı ve bakın hemen şimdi anlatıyorum, karamelli patlamış mısır nasıl yapılıyormuş diye..

Bugünlük benden bu kadar. Ben dizi başlarken yemekleri yapmaya başladım; hep beraber yedik, arada bir sürü hikayeler, soframıza sır dolu dedikodular yükledik, kova kova karamelli patlamış mısırları iki tur döndürerek tükettik, ancak dizi hâlâ devam ediyordu.

Bütün bir akşamı kaplar derecede uzun dizileri çeken onlarca dizi emekçisini buradan nacizane tebrik etmek isterim.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

HİNDİSTAN CEVİZLİ ÇITIR TAVUK

4 dilim tavuk göğsü

1 yemek kaşığı köri

1 yemek kaşığı tam buğday unu

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi

Tuz

Servis ederken limon

Yapılışı: Tavukları şerit şerit doğruyoruz, tuz ve köri ile karıştırıp bekletiyoruz. Yumurtaları çırpıyoruz. Tavukları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından Hindistan cevizi rendesine buluyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine diziyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında çıtır çıtır olana dek pişiriyoruz. Çıkartınca üzerine limon sıkıp servis ediyoruz.

PÜF NOKTASI

İsterseniz hiç limon sıkmayabilirsiniz. Biz daimi diyette olduğumuz için ben kızartmadım, fırınladım; siz elbette çıtır çıtır kızartabilirsiniz.

PATATES BRAVAS

1 kase dolusu bebek patates

Tuz

Kızartmak için ayçiçek yağı

AİOLİ SOS İÇİN:

1 adet yumurta

2 kahve kaşığı hardal

2 diş sarımsak

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı ayçiçek yağı

Tuz

Karabiber

Yapılışı: Bebek patatesleri, kabuklarını iyice yıkadıktan sonra kabukları ile haşlıyoruz. Haşlanan patatesleri ortadan ikiye bölüp tuzlayıp çıtır çıtır olana dek kızartıyoruz.

Sos için: Sarımsağı ezip yumurta ve hardalla iyice karıştırın. Zeytinyağı ve ayçiçek yağını ilave edip kuvvetli bir şekilde mayonez kıvamına gelene kadar çırpın. Tuz ve karabiber ilave edip patateslerin yanında servis yapın.

Not: Ben aioli sosun içine bir miktar maydanozu minik minik doğrayıp ilave ediyorum çünkü çok yakıştığını düşünüyorum. Patateslerin üzerine isterseniz sevdiğiniz bir çeşit domates sos dökerek de servis edebilirsiniz.

KARAMELLİ PATLAMIŞ MISIR

Yarım su bardağı mısır

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı: Mısır tanelerini kısık ateşte hafif kavuruyoruz. Ardından kapağını kapatıp patlamalarını bekliyoruz. Arada bir tavayı sallamayı ihmal etmiyoruz. Patlayan mısırları derin bir kaseye alıyoruz. Aynı tavanın içine toz şekeri ekliyoruz, altını kısıyoruz. Şekerin erimesini bekliyoruz. Eriyince tereyağını ekliyoruz. Karameli, patlamış mısırların üzerine döküp hepsini harmanlıyoruz. Çıtır çıtır afiyetle yiyoruz.

PÜF NOKTASI

İdilika'nın en sevdiği karamel esasen tam da böyle değil, madem yeri geldi hemen yazayım. Tereyağı yerine bir paket çiğ krema eklerseniz ve hızlı hızlı karıştırırsanız kehribar rengi müthiş bir karameliniz olur.