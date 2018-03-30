Herkese merhabalar. Yine bir cuma akşamı ve yine akşama misafir gelecek, ekonomik bütçelerle havalı bir sofra nasıl hazırlayabilirim sorunsalı. Sanki tüm sofistike davet sofraları pahalı malzemelerle hazırlanmak zorundaymış gibi, misafir gelmeden önce hepimizi bir panik alır. Esasen panik olmaya hiç gerek yok. Kilerimizde bulunan basit malzemeler ile şahane lezzetler üretebiliriz.



HUMUS TADINDA ÇORBA

'Bizim humus hangi ara şık bir davet sofrasının başlangıcı oldu?' dediğinizi duyar gibiyim, ancak bu çorbayı kime ikram ettiysem hep övgü aldım. Kimi zaman kremalı denedim, kimi zaman da içine minik minik sucuk ya da minik minik pastırma doğradığım haliyle salçalı olarak pişirdim. Hepsi de süper oldu. Bugün sizinle soğan ile kavurduğum en sade halini paylaştım. Bu haliyle bile içtikçe içesiniz gelecek. Hatta biraz margarinle kavurduğunuz unu üzerine dökerseniz, çorbayı içerken ağzınıza çıtır çıtır kavrulmuş un tadı gelecektir.



BAKLAVANIN EN PRATİK HALİ

Bence baklava yufkadan da olsa, el açması da olsa, Laz böreği de olsa, içi bademli muhallebi dolgulu da olsa her sofrada baştacı edilebilecek bir Türk tatlısı. Ben bugün hemen hemen hepimizin buzluğunda kurtarıcı yedek olarak duran milföylerden ve çok uygun fiyatlara alabileceğimiz ceviz içiyle hem pratik, hem de çok uygun bütçeli bir baklava tarifi veriyorum. Beş dakika hazırlanması, 20 dakika fırınlanmasıyla evdeki malzemelerle alın size pratik baklava. Bugünlük İdilika'nın ekonomik sofrasından bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda görüşmek üzere, hepinize sevgiler...

NOHUT ÇORBASI



2 su bardağı nohut

2 adet orta boy kuru soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

12 su bardağı et suyu

1 çay bardağı un

Tuz

Yapılışı: Nohutları haşlıyoruz. Soğanları minik minik doğruyoruz. Tereyağını eritiyoruz, çok az ayçiçek yağı ilave ediyoruz. Soğanları kavuruyoruz. Haşlanmış nohutları ekliyoruz. birkaç dakika çevirdikten sonra et suyu ve tuz katıyoruz. Yaklaşık yarım saat pişiriyoruz. Blenderdan geçiriyoruz.

PÜF NOKTASI

İsterseniz kıvamını aldıktan sonra krema ilavesi yapabilirsiniz.

HAVUÇ PÜRESİ VE IZGARA TAVUK



HAVUÇ PÜRESİ İÇİN:

4 adet havuç

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

2 adet haşlanmış havuç

Tuz

KEKİKLİ TAVUK BONFİLE İÇİN

4 adet kemiksiz tavuk bonfile

1 yemek kaşığı kekik

Zeytinyağı

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı süt

Tuz

Yapılışı: Püre için; patatesleri haşlayıp rendeliyoruz. Haşlanmış havucu da rendeliyoruz. Diğer malzemeler ile karıştırıp hepsini eziyoruz. Tavuk için; marinat için bütün malzemeyi karıştırıp tavukları en az iki saat sosu içinde dinlendiriyoruz. Ardından çıkartıp ızgara ediyoruz. Havuçlu patates püresi yatağında servis ediyoruz.

PRATİK BAKLAVA

10 adet milföy

1 kase ceviz

1 çay kaşığı tarçın

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

4 damla limon suyu

Yapılışı: Ceviz içini kırabildiğimiz kadar minik hale gelecek şekilde kırıyoruz. Tarçınla karıştırıyoruz. Oda sıcaklığından bir tık daha soğuk olan milföyün arasına ceviz içini serpip rulo halinde sarıyoruz ve dilim dili kesiyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Şerbet için; şeker ve su kaynatıyoruz. Ocaktan indirmeye yakın limon suyu damlatıyoruz. Şerbeti soğutuyoruz. Milföy baklavaları pişince ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz ve şerbet ile buluşturuyoruz.

PÜF NOKTASI

Arzu ederseniz milföy baklavaları üçgen üçgen kapatabilirsiniz, üzerlerine de fırınlamadan önce yumurta sarısı sürebilirsiniz.