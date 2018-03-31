Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Caddebostan Kültür Merkezi'nin sokağında geçtiğimiz günlerde açılan Neni Brasserie'deyiz. Fransız ve Akdeniz mutfağından tatlar sunan mekan, lokal brasserie dekoru ile de fark yaratıyor. Sahipleri Mustafa Taşan ve Ayhan Güneş'e çok teşekkür ediyorum, bana enfes bir lezzet deneyimi yaşattıkları için. Neni Brasserie'nin mönüsündeki tüm yemekler, en taze ve kaliteli malzemelerle yapılıyor. Burası tipik bir lokal brasserie, dolayısıyla her yemekte Neni dokunuşu ve farklılığı var. En bilindik yemeği yerken bile farklılığı yakalayabileceğiniz bir lezzet katmaya çalışmışlar. Dolayısıyla mönüde Fransız, Akdeniz yemeklerini görseniz de bu mutfakta yediğiniz her şeyin içinde Türk damak lezzetine uygun dokunuşlar olduğunun altını çizmek lazım.



MUTLAKA TATMAMIZ GEREKENLER

Soğan çorbası, feta peyniri, kıtır pastırmalı humus, portakallı ıspanak salata, keçi peynirli karamelize soğanlı tart, sostanza usulü limonlu tavuk, ızgara bonfile madalyon, güveçte peynir dolgulu köfte gibi yemekler, mönüde öne çıkan lezzetler arasında. Neni pot de creme, pavlova ve limonlu mascarpone mousse; denenmesi gerekenler arasında. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Neni Brasserie'ye en beğendiğim tarifleri bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyor, mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile iyi hafta sonları diliyorum.



TEREYAĞLI LİMONLU TAVUK



1 adet tavuk göğsü

Tereyağı

Limon



Yapılışı: Tavuk göğüslerini ince ve iyi elenmiş una bulayın. Önceden ısıtılmış demir döküm bir tavada, çorba kaşığı yardımı ile az az tereyağını ekleyerek ve üzerine eriyen tereyağı yedire yedire tavukları pişirin. Eriyen tereyağının içine üç-dört teker limon atın. Ocaktan alırken bir limonu üzerine sıkın.



GÜVEÇTE FETA PEYNİRİ



1 kalıp feta peynir

1 kase un

2 adet yumurta



Fesleğenli Domates Sos için:

3 kg. domates

4 adet kesme şeker

Taze fesleğen

10 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı üzüm sirkesi

2 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber



Yapılışı: Domates sosu yapmak için; öncelikle domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Sarımsakları soyup iki-üç parçaya kesin. Büyük bir tencereye sıvı yağı alıp sarımsakları biriki dakika kavurun. Üzerine domatesleri ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Ara sıra karıştırarak domatesler eriyene kadar yarım saat pişirin. Domatesler eriyip sulanınca kapağını açıp kaynatmaya devam edin. Bu arada sirke, şeker, tuz ve karabiberi ilave edin. Fesleğen yapraklarını ekleyin ve karıştırın. Kaynadıkça domatesin suyu azalacaktır ve kıvamı koyulaşacaktır. Ben 1.5 saat kaynattım, siz kendi tercihinize göre istediğiniz kadar kaynatabilirsiniz. Sos kıvam aldığında sıcağıyla blender ile domatesleri bir dakika karıştırın. Zaten iyice pişmiş olduğu için domatesler kolayca püre haline gelecektir.



Sunum için: Kalınca bir dilim yağsız Feta peynirini önce una, sonra yumurta sarısına bulayıp bir tavada arkasını ve önünü ızgara edin. Daha sonra, önceden hazırladığınız fesleğenli domates sosu ile birlikte ısıtılmış olan 180 derece fırına güveç içinde koyun ve yaklaşık 10 dakika sosun içinde pişirin.



POT DE CREAM

250 gr. bitter çikolata

1.5 su bardağı krema

6 adet yumurta sarısı

Vanilya



Yapılışı: Benmari usulü erittiğiniz 250 gr. bitter çikolataya, 1.5 bardak krema ve altı yumurta sarısını yavaş yavaş ilave edin. İçine vanilya da ilave edin. Bu karışımı sufle kaplarına paylaştırıp derin bir tepsiye dizin. Tepsinin yarısına gelecek kadar su doldurun. Tepsiyi 180 derecede önceden ısıtılmış fırına verin. Üzerini sarıp bir saat 15 dakika pişirin. Pişen kremaları önce oda sıcaklığında soğutun, daha sonra buzdolabında bir gün saklayıp servis yapın.