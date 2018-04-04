Bugün İdilika'nın Mutfağı, havuç renginde! Havuçla pek alışılagelmiş olmayan sıra dışı reçeteler üretmek için mutfağa girdim. Kış mevsiminde çokça tezgahlarda karşımıza çıkan havuç, mutfağımızda fazla tüketilen besinlerin başında geliyor diyebiliriz. Salatalarda ve yemeklerde sıklıkla yerini alır. Tüketimi de, işlemesi de kolay besin kaynakları arasında yer alır. Havuçtan neler üretebilirim diye düşünürken bir anda zihnimde havuçları şeritler haline getirmek geldi. Kremalı, mantarlı, bolonez soslu ya da benim yaptığım gibi domates soslu üretilebilir. Hatta fırında kurutulup poşetlerin içinde porsiyonlanıp dondurulabilir. Bizim mutfakta çok beğenildi, bakalım sizinkiler ne diyecek? Canınız nasıl istiyorsa artık; fikir benden, yaratıcılık sizden. Havuçtan mücver yaptım, biz çok sevdik. Mutfağımda bu reçeteyi oluşturduğumuz gün personel yemeği havuç mücveri oldu. Fırınlama şansınız da var, yağlı olmasını istemezseniz. Bir dahaki sefere hambuger köftesi olarak deneyeceğim. Hepimizin bildiği havuçlu mezeyi, bir de maş fasulyesi ile denedik. Maş fasulyesini ben bugün ayrıca meze haline getirdim ve havuçlu ezme ile beraber sundum, ancak siz maş fasulyesini direkt havuçlu ezmenin içine yedirebilirsiniz. Havuç için kökleri sebze olarak yenen iki yıllık bir kültür bitkisi diyebiliriz ve maydanozgiller ailesine mensup. Asya kökenli olduğu söylense de Afganistan'dan dünyaya yayıldığı söyleniyor.

Havuçla sıra dışı reçeleteler üretmeye çalışırken biz çok eğlendik. Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile...

HAVUÇ MÜCVERİ

1 adet yumurta

10 dal maydanoz

4 çorba kaşığı un

4 adet orta boy havuç

1/2 çay bardağı dövülmüş ceviz

Tuz

Karabiber

Pul biber

SULAMAK İÇİN:

1 su bardağı galeta unu

1 adet çırpılmış yumurta

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

Yapılışı: Havuçları rendeliyoruz ve zeytinyağında soteleyerek pişiriyoruz. Pişirdiğimiz havuçların üzerine yumurta, ceviz, tuz, karabiber ve pul biber ekliyoruz. Maydanozları ince kıyıp ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Biraz galeta unu ilavesi ile köfte formuna getiriyoruz, avcumuzda şekil veriyoruz. Tavaya sıvıyağı koyup kızdırıyoruz. Hazırladığımız köfteleri önce çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz.

PÜF NOKTASI

Havuç köftelerine şekil verirken avcunuzun içinde açtığınızda içine minik bir parça kaşar peyniri koyup kapatıp öyle kızartırsanız nefis bir sonuç olacaktır.

HAVUÇLU ÇÖKERTME

4 adet havuç

DOMATES SOS İÇİN:

3 adet domates

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 adet küp şeker

Tuz, karabiber, pul biber

ÜZERİ İÇİN:

Rendelenmiş kaşar peyniri

Kıyılmış maydanoz

Yapılışı: Havuçları temizleyip boylamasına dikey ince şeritler halinde kesiyoruz. Sonra o şeritleri ince ince spagetti görüntüsü verecek şekilde kesiyoruz. Kaynar tuzlu suya havuç spagettileri atıyoruz ve haşlıyoruz. Haşlanan havuçları çıkartıp üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Sos için; domates ve sarımsakları rendeleyip tüm malzemeyi pişiriyoruz. Havuç spagettilerin üzerine sosu döküyor, rendelenmiş kaşar peyniri ve maydanoz ile süslüyoruz.

HAVUÇLU EZME



HAVUÇLU EZME İÇİN:

3 adet havuç

1 kaşık süzme yoğurt

1 kaşık yoğurt

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz içi

Tuz

MAŞ FASULYELİ EZME İÇİN:

1 su bardağı haşlanmış maş fasulyesi

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

SERVİS İÇİN: Kırmızı lahana turşusu

Yapılışı: Havuç ezme için, havuçları rendeleyip zeytinyağında sote ediyoruz. Diğer malzemeler ile karıştırıp yoğurtlu bir ezme yapıyoruz. Haşlanmış maş fasulyelerini rondoda çekiyoruz içine yoğurtları, sarımsağı ve zeytinyağını ekleyip hafif diri kalacak şekilde çekiyoruz. Servis tabağına ezmeleri kat kat diziyoruz ve hem aralarına, hem de etrafına ince doğranmış lahana turşusu serpiştiriyoruz.