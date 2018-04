Herkese iyi haftalar. İdilika'nın Mutfağı, bugün fazlasıyla mutlu bir güne uyandı. Çocukluğumun geçtiği, her bir karışında hikayem olan, dağ kekiği, arapsaçı, ebegümeci, turp otu kokan, sakız tadında canımın içi memleketim İzmir'e bağlı Alaçatı'dayız. Siz bakmayın Alaçatı'nın şimdi böyle popüler olduğuna, benim burayla ilk tanıştığım yıllarda Alaçatı gerçekten bir köydü. Kirece boyanmış evleri, çivit mavisi kapı ve panjurlarıyla, sardunya ve begonvilin en güzel renklerini barındıran kapı önünde duran tenekelere ekilmiş çiçekleriyle çocukluğumun en güzel yaz tatillerini geçirdiğim, beni bugün Giritli İdilika yapan tohumlarımın ekildiği yegane yerdir. Benim çocukluğumda burada bir kuyu vardı ve tulumbadan su çekmek için sıraya girerdik. Hey gidi günler hey...

KÜLTÜRÜN TANITIMI İÇİN...

2010 yılından beri Alaçatı'da şahane bir festival organize ediliyor. Bu sene dokuzuncusu düzenlenen ve bugün sona eren Alaçatı Ot Festivali'nde, bölgede yetişen otlardan yapılan yemekler, halkın beğenisine sunuluyor ve fark yaratanlar her sene kıyasıya bir lezzet rekabetine giriyor. Festival her sene ilkbahar aylarında düzenleniyor. Misafirler, her sene ısırgan otlu revaniden baklalı sarmaya, lavantalı limonatadan ot mücverine ve köy eriştesine kadar her türden otlu lezzetlere merhaba diyor. Ben bugün size festivalden lezzetleri derledim. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

OTLU KÖFTE



Yarım demet pazı

Yarım demet ıspanak

Yarım demet pırasa

1 adet kapya kırmızı biber

4 dal taze soğan

3 diş sarımsak

2 adet soğan

1 adet havuç

1 çay bardağı ince bulgur

1 çay bardağı irmik

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Kızartmak için sıvı yağ

Tuz ve karabiber

Yapılışı: Rendelenmiş soğan, taze soğan, sarımsak ve havucu zeytinyağında soteliyoruz. Üzerine ıspanak, pazı ve pırasayı ince dilimleyip kavurmaya devam ediyoruz. Elde ettiğimiz soteyi süzüyoruz. Fazla suyunu bırakmasını sağlıyoruz. Ayrı bir kasede, bulgur, kimyon, yumurta ve salçaları, kimyon, tuz ve karabiber ile yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz karışımın içine kavurduğumuz soteyi ilave edip bütün malzemeyi karıştırıyoruz. Köfte şekli verip bir tepsiye diziyoruz ve buzdolabında soğutuyoruz. Pişirirken kızgın yağın içinde kızartıyoruz.

PANCARLI PIRASA SALATASI

2 adet haşlanmış pancar

Yarım kg. çiğ pırasa

1 adet limon

Zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yarım demet maydanoz

Yapılışı: Pırasaları çiğ olarak doğruyoruz. Haşlanmış pancarları ince ince dilimliyoruz. Maydanozu kıyıyoruz. Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ile bir sos yapıp üzerine döküp karıştırıyoruz.

BADEMLİ EKMEKÇİKLER



1 adet hazır ekmek hamuru

ÜZERİ İÇİN:

Çiğ badem, susam ve çörek otu

Yapılışı: Ekmek hamurundan parçalar kopartıp folyo kaplara paylaştırıyoruz, üzerine çiğ badem, susam ve çörek otu serperek süslüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.