Balıkesir'deki lezzetli turumuz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Balıkesir tiridinden etli çorbaya, Balıkesir kaymaklısından höşmerime kadar birçok lezzeti sizlere aktarmaya çalıştım. Bugün de Balıkesir'in meşhur tavuklu mantısı saçaklı mantı ile devam ediyorum. Yanına da göçmenlerin bölgeye getirdiği, ardından da yöresel bir tatlı haline gelen şirin mi şirin mafiş tatlısı tarifim var.



GÖÇMEN ETKİSİNDE BİR MUTFAK

Bilindiği üzere, Balıkesir ili coğrafi şartları ve çeşitli etnik grupları coğrafyasında barındırması nedeniyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Her etnik grubun kendine has bir mutfak kültürü olduğu gibi zamanla etkileşimleri de olmuştur.

Yörede hayvancılık gelişmiş olup hayvansal ürünler tüm sofralarda yerini almıştır. Hayvansal gıdalarda Manyas, Gönen ve Susurluk ilçeleri tanınmıştır.



MANTI, BÖREK SEVİLİYOR

Ayrıca yörede hamur işleri de yaygın olup tüketimi fazladır. Mantı ve börek yapımlarının yanında köylerde mayalı ekmek yapımı da hamur işleri arasına girmektedir.

Balıkesir mahalli yemekleri oldukça zengindir. Bu yemekler özellikle düğün, hayır gibi törensel mahiyetteki toplantılarda hazırlanmakta ve davetlilere sunulmaktadır. Bu yemekler arasında tirit, börülce, sura, manav tarhanası, saçaklı mantı, keşkek, mafis, güveç, peynirli patlıcan, düğün çorbası, zerde gibi yemekler ile Balıkesir kaymaklısı, höşmerim, kalbura bastı gibi tatlılar dikkati çekmektedir.

Bugünlük benden bu kadar, Balıkesir'e ve güzel anılara hoşçakal diyorum.

Hepinize şimdiden afiyet olsun. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



SAÇAKLI MANTI



4 su bardağı un

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı margarin

1 adet tavuk

5 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı: Yumurtalı hamur açılır. Açılan hamur yufka haline getirilir. Yapılan yufkalar ince ince kıyılır. Uzun saçaklar meydana getirilir. Tepsiye dizilerek fırında yağ ile kızarıncaya kadar pişirilir. Kızarınca üzerine tavuk suyu dökülür. Tavuk etleri lif lif ayrılarak üzerine dağıtılarak servis yapılır. Üzerine biberli yağ dökülebilir.



MAFİŞ TATLISI



1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1.5 su bardağı un

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ



Yapılışı: Öncelikle şerbetini hazırlamak için, su ve toz şeker tencereye alınıp şeker eriyene kadar karıştırılır. Daha sonra ocağın üzerinde kaynamaya bırakılır. Şerbet kaynamaya başlayınca, içerisine limon suyu ilave edilir ve kısık ateşte 10 dakika daha kaynatılır. Hazırlanan şerbet ocaktan alınıp soğuması için bekletilir. Tatlı hamurunu hazırlamak için, un haricindeki malzemeler derin bir kap içerisinde karıştırılır. Üzerine azar azar un ilave edilerek güzelce yoğrulur ve ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edilir. Yoğrulan hamur, hafif unlu düz bir zemin üzerine alınır. Hamurun üzeri hafif unlanıp merdane veya oklava yardımı ile çok kalın olmayacak şekilde açılır. Açılan hamur, hamur kesme ruleti veya bıçak yardımı ile orta büyüklükte kare olacak şekilde kesilir. Kesilen hamurlar, ortasından tutulup sıkıştırılır ve fiyonk şekli verilir. Şekillendirilen hamurlar, kızgın yağ içerisinde, arkalı önlü çevrilerek kızartılır.Kızarınca çıkartılıp hemen soğuk şerbet içerisine koyulur ve şerbet içerisinde bir-iki defa çevrilip servis tabağına alınır. Hazırlanan mafiş tatlısı, ceviz veya fındık kırığı ile süslenip servise sunulur.