Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, evde kolaylıkla yapabileceğiniz pizza tariflerine yer veriyorum. Pizza hamurunu isterseniz buzlukta saklayıp kullanacağınız zaman çıkarabilirsiniz.



YOKSUL YİYECEĞİ

Pizza; Latince'de ezmek, öğütmek anlamına gelen pinsere fiilinden geliyor.

Pizza, mozzarella peyniri ve domatesin muhteşem birlikteliğiyle yoksul İtalyan halkının vazgeçilmez lezzeti olarak yüz yıllarca tüketilmiş.

Dünya çapında bir üne kavuşmasının hikayesi ise, 1889 yılında Kraliçe Margherita'nın mozzarella peyniri, domates ve fesleğen ile süslenmiş pizzayı tatması ile başlamış. Bu tarihe kadar yoksul halk tarafından tüketilen pizza, kraliçenin kendisine sunulan pizzayı beğenip aşçı Esposito'ya bir teşekkür mektubu göndermesi ile zengin halkın da sofrasına girmeye başlamış.

Pizzanın tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılması ise bilinenin aksine İtalya ile ilgili değil. 1800'lü yılların sonunda Amerika'ya göç eden İtalyanlar, yerleştikleri bu ülkede yemek kültürlerini olduğu gibi devam ettirmeye çalışmışlar.

İtalyan göçmenler tarafından açılan küçük pizza restoranları sayesinde Amerikalılar'ın da günlük yaşamına giren pizza, Amerikalı girişimcilerin açtığı büyük pizza restoranlarıyla daha dikkat çekici bir hal almış.

Yıllar içinde asıl pizza malzemelerine yapılan eklemeler ve küçük değişiklikler ile Amerikalı girişimciler tarafından dünya mutfağına sunulmuş.



PİZZA ÜZERİNE KISA KISA

Genel itibariyle pizzanın sıcak yenmesinin sebebi, pizzanın üstünde bulunan malzemedeki doymuş yağların soğumasıyla birlikte katılaşmasıdır.

İlk pizza, İtalyan kıyılarını fetheden Osmanlı askerlerini pide yerken gören bir İtalyan tarafından yapılmıştır. Birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika'da Ekim ayı, 'Ulusal Pizza Ayı' olarak kutlanır.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



PİZZA HAMURU



600 gr. un

400 gr. su

5 gr. toz maya

Tuz

Şeker



Yapılışı: Hamuru yoğurup beş saat dinlendiriyoruz. Küçük bezelere ayırıp unladığımız tezgahta incecik açıyoruz.



PASTIRMALI PİZZA



Pizza hamuru

Pastırma

Pizza sosu

Mozarella



Yapılışı: Hamuru açıp sosu yayıyoruz. Hazır aldığımız dilim pastırmaları ekliyoruz. Fırında biraz pişiriyoruz. Çıkartıp üzerine mozarella ekleyip biraz daha pişirip servis ediyoruz.



PİZZA KAPARİ



Pizza hamuru

1 mini boy konserve domates

Fesleğen

Zeytinyağı

Mozarella peyniri

1 avuç kapari turşusu

Şeker



Yapılışı: Sos için; tüm malzemeyi sos tavasına aktarıp iyice pişiriyoruz. Açtığımız pizza hamurunun üzerine sosu sürüyoruz. Fırına atıp biraz pişiriyoruz. Hamur pişince pizzayı çıkarıp mozarella peyniri ile iki dakika daha pişiriyoruz. Üzerine kapari turşularını serperek servis ediyoruz.



DÖRT PEYNİRLİ PİZZA



Pizza hamuru

Eski kaşar

Mozarella

Rokfor, çedar ve eski kaşar

Zeytinyağı

Pul biber



Yapılışı: Hamuru açıyoruz ve peynirleri elimizle üstüne dizerek fırınlıyoruz. Çıkarttıktan sonra bol roka ile servis ediyoruz. Üzeri için; zeytinyağı ve pul biberi karıştırıp acı yağ elde ediyoruz. Acı yağı pizzanın üzerine gezdiriyoruz.