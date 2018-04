Bildiğiniz üzere Gaziantep'te SABAH etkinliği kapsamında geçtiğimiz günlerde ekip olarak Gaziantep'teydik. Küşlemeci Halil Usta'ya uğramadan olmaz tabii. Biz de öğle yemeğin damaklarımızı Halil Usta'nın nefis kebapları ile şenlendirdik.

Kebap demişken...

'Kebap' kelimesinden yola çıkarak tanımlamalara ve tarihsel dönemlerde aldığı anlama bakıldığında; kebap, ateşin bulunduğu andan bu yana var denebilir. Kebap, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et anlamına geliyor. Ateşin bulunduğu ve et pişirilmek için kullanıldığı, yani ilk kebap pişirildiği dönemlerde insanların etin pişmesini ateşin etrafında beklemesinin sofra kültürünün oluşmasında temel olduğu, uzmanların yorumları arasında geçiyor. Bugün yeme içme kültürü içerisindeki kebap; insanlık tarihinde ateşin bulunmasıyla başlamış, baharat kullanımı ve et pişirme tekniklerinin artmasıyla gelişmiştir. Kıyma türevi kebaplar ve sebzeli kebaplar bu dönemlerde doğmuş olup gelişerek bugünkü halini almıştır. Kebap içerisinde yer alan baharatların varlığı ise yukarıda da bahsedildiği gibi çok daha eskidir.



Efsanevi Gaziantep Kebapları

Günümüzde kebaptan söz edildiğinde akla gelen ilk şehirlerden birisi elbette ki Gaziantep. Gaziantep mutfağı sadece kebaptan ibaret değil. Mutfak olarak şehir ismiyle anılan tek mutfak olması nedeniyle oldukça geniş bir yeme-içme kültürüne sahip. Bugünlük benden bu kadar. Bana dilediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...





ANTEP EZME SALATASI



4 adet olgun domates

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 adet kuru soğan

4 adet taze soğan

1 demet maydanoz

1 yemek kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım limonun suyu

1 diş sarımsak

1 fincan zeytinyağı

Yapılışı: Ayıklanıp yıkanan sebzeler, tavla zarından küçük doğranır. Domatesler de aynı şekilde doğranıp ilave edilir. İçerisine pul biber, nane ve ekşiler de konup zeytinyağı ve tuz eklenir.

YENİDÜNYA KEBABI



1 kilo yeni dünya

1 kilo yağlı köftelik kıyma

Tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı sıvı yağ



ÜZERİ için:

2 tane taze domates

Yeşil biber

Kuru soğan

Yapılışı: Kıymayı alalım, üzerine sadece tuz ve karabiber atıp yoğuralım. Sonra yeni dünyalarımızı yıkayalım, bıçakla karnını yarıp parmağımızla içinin çekirdeğini çıkaralım. Hazırladığımız kıymamızı elimizde yuvarlak köfte şeklinde yapıp yardığımız yeni dünyalarımızın arasına bırakalım. Yağlanmış fırın tepsimize dizip işlemi bitirelim. Üzerini domates, biber ve kuru soğanla süsleyelim ve pişmeye fırına vermeden önce az üzerine tuz serpip hiç su bırakmadan fırında en az yarım saat pişirelim.



PÜF NOKTASI

Yeni dünyalar taze olduğu için suyunu bırakacaklardır ve kendi suyunda lezzetli pişecektir. Bu yeni dünya kebabını şişlere dizip mangalda da yapabilirsiniz.