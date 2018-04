Gaziantep'teki son durağımız, ekip olarak gidip hayran kaldığımız Yesemek Restaurant oldu. 1996 yılında açılan ve Antepliler'e paçayı sevdiren bu aile işletmesi nefis bir yer ve burada tadına baktığımız geleneksel Gaziantep yemekleri, giderayak hepimizi kendine hayran bıraktı.



HER DERDE DEVA ŞİVEYDİZ

Gaziantep mutfağında Nisan ve Mayıs aylarında yapılan şiveydiz, içerisinde bulunan taze sarımsak ve soğan nedeniyle adeta doğal antibiyotik etkisi gösteriyor.

Sarımsağın en lezzetli olduğu dönem Nisan-Mayıs aylarıdır. Taze sarımsak ve soğanın beyaz kısımları ile kuzu eti, nohut, süzme yoğurt ve yumurta kullanılarak yapılan şiveydiz de, bu aylarda sofralardaki yerini alır. Sarımsak kullanılarak yapıldığı için doğal antibiyotik olan şiveydizi yiyenler gribal enfeksiyonlardan korunur. Gaziantep'te, 'Şiveydizi yediğiniz zaman gribal enfeksiyonlara yakalanmazsınız' diye bir inanış vardır.

Bu yüzden bahar aylarında her mutfakta mutlaka pişer.

Bugünlük benden bu kadar. Yesemek restaurant ve sahibi Taner Olca'ya tarifler ve konukseverliği için çok teşekkür ediyor ve Gaziantep'e veda ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere güzel yurdumun candan insanları...



ZERDE SÜTLAÇ



1 lt. süt

1 kahve fincanı pirinç

2/3 bardak kaynar su

1 su bardağı pirinç

8-10 bardak su

4 su bardağı şeker

1-2 yemek kaşığı gülsuyu

1 yemek kaşığı safran



YAPILIŞI: Sütlaç için; sütü ocağa koyup kaynatın, üzerine yıkadığınız pirinci ekleyip kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Pirinçler uzamaya başlayınca çok koyu olmamasını istiyorsanız, üzerine kaynar sudan ilave edin. Pirinçler piştikten sonra altını kapatıp kaselerin yarısına kadar paylaştırın. Tezgahın üzerine soğumaya bırakın. Zerde için; pirince sekiz bardak su ve bir bardak şeker ekleyerek ocağa alın. Kaynamayınca altını kısın ve üç bardak şeker ekleyin. Pirinçler yumuşayıp şiştikçe su miktarı az gelebilir, duruma göre kaynar su ilavesi yapın. Bir yemek kaşığı safranı iki-üç yemek kaşığı sıcak suya ıslayın, safranlı suyu süzgeçten geçirin. Sarı suyu zerdenin üzerine ekleyip biriki taşım kaynatın. Ocağı kapatıp gülsuyunu ilave edin. Sütlaçların üzerine zerdeleri dökün.



ŞİVEYDİZ



1 kg. taze sarımsak

500 gr. pırasa

Yarım kg. kemikli et

300 gr süzme yoğurt

Tuz ve karabiber

1.5 su bardağı haşlanmış nohut



ÜZERİ İÇİN:

Sıvı yağ ve kuru nane



YAPILIŞI: Öncelikle eti düdüklü tencerede haşlıyoruz. Yeşil sarımsakların yeşil sap kısımlarına kesiyoruz, pırasaları da aynı şekilde kesip suya koyuyoruz. Birkaç kez suyunu döküp tekrar suda bekletiyoruz. Pişen etleri düdüklü tencereden çıkartıyoruz, et suyunu süzüp tekrar düdüklü tencereye koyup içine doğramış suda bekletilmiş sarımsak ve pırasayı süzerek koyarak 10 dakika pişiriyoruz. Pişen sebzelerin içine nohut ve etleri koyup tuzunu ayarlıyoruz. Ayrı bir kapta yoğurdu çırpıyoruz, daha sonra yemeğin suyundan azar azar yoğurdun içine döküp ılıtıyoruz. Ilınan yoğurdu yemeğe karıştırıp üzerine karabiber ilave ediyoruz, daha sonra sıvı yağ ile nane yakıp üzerine dökerek servis ediyoruz.



ALACA ÇORBA



1 su bardağı dövme (aşurelik buğday)

Yarım su bardağı nohut

Yarım su bardağı yeşil mercimek

1 çorba kaşığı acı biber salçası

2 adet orta büyüklükte soğan

1 çorba kaşığı kırmızı toz biber

4 adet kurutulmuş kırmızı dolmalık biber

Birkaç dal kurutulmuş ya da taze tarhun

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber



YAPILIŞI: Dövme mercimek ve nohutu önceden ıslayın. Derin bir tencerede bol suda haşlayın. Nohutlarınız yumuşayınca yeşil mercimeği ve salçanızı ekleyin ve iyice pişirin. Soğanları halka halka doğrayın, biberleri elinizde parçalara ayırın ve bakliyatlara ekleyin. Kırmızı biber, tuz ve bir tutam karabiberi ekleyin. Tencerenizi ocaktan alın. Bir tavada zeytinyağı ve tarhunu ısıtın ve çorbanızın üzerine gezdirin.