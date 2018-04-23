İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; tatlı mı tatlı, akıllı mı akıllı, harika bir konuğum var. Malumunuz, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

Ben de bu günü bahane edip sohbetinden inanılmaz keyif aldığım Eren Habif'in evine koştum ve beraber enfes pankekler pişirdik. Hem pankek yaptık, hem de sohbet ettik sevgili Eren ile.



TATLI BİR TARİF

Kahvaltılarınızda severek tüketeceğiniz, reçel, marmelat gibi tatlılarla lezzetlendireceğiniz, kaşık dökmesi olarak da bilinen ama tatlı olan bir tarifti yaptığımız. Çocukların pankek tarifine bayılacaklarına eminim. Sizler de bugün 23 Nisan tatilini bahane edip çocuklarınızla pankek hazırlayabilirsiniz.

Günümüzde harika şekilli tavalar var. Mesela Eren ve ben, bir adet ananas dilimini teflon tavaya koyduk, arkalı önlü ızgara ettikten sonra da, pankek hamurunu üzerine döktük. Pankeklerimiz piştiğinde tam ortasında bir ananas dilimi duruyordu ve nefis bir görüntü elde etmiştik.

Pankek soframıza Eren'in ablası Selin ile arkadaşı Ayşıl İşçimenler de katılınca sohbetin ve lezzetin de tadına doyum olmadı tabii.

Ben bu kadar sıra dışı ve bu derece bilgili bir çocuk yetiştirdikleri için Şela ve Enis Habif'i de naçizane tebrik etmek istiyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum çocuklar. Lütfen daha çok, daha çok kitap okuyun. Kitap okuyan çocuklar ile, okumayan çocuklar arasında ki fark dikkat çekici nitelikte.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



PANKEKİN DE BİR HİKAYESİ VAR

1445 yılında Buckinghamshire Olney'de bir hanım, tavada pankek pişirirken çan sesini duymuş ve üzerinde önlüğü, elinde tavası ve içinde de pankekle geç kalmamak için kiliseye koşmuş. Bu da İngiltere'de bir geleneğin başlangıcı olmuş! Ne kadar ilginç değil mi? Günümüzde İngiltere'nin çeşitli şehirlerinde 'Günah Çıkartma Salısı'nda yarışmalar yapılır, elinde tavasını alan hanımlar, kiliseye koşarmış.



PANKEK

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

1.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Pişirme aşamasında kullanmak için sıvı yağ

SERVİS ÖNERİSİ:

Kivi, muz, çilek, reçel, bal, çikolata

YAPILIŞI: Pankek yapmak için öncelikle yumurtalar ve şeker iyice çırpılır. Süt, un, kabartma tozu, vanilya ilave edilerek kek kıvamından biraz daha koyu olacak şekilde hamur hazırlanır. Teflon ya da yapışmaz bir tavaya az sıvı yağ dökülür. Bir büyük kaşık hamur dökülerek hamurun kendi kendine yayılması beklenir. Her iki tarafı da spatula ile çevrilerek pişirilir. Üzerine pudra şekeri serperek zevkinize göre muz, kivi, çilek, çikolata, bal, reçel ile servis edebilirsiniz.