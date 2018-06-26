İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitki türü olan kimyonu inceliyorum... Kimyon; Fas, Mısır ve Suriye'nin yanı sıra Hindistan, Meksika, Kuzey Amerika ve Şili de yetiştiriliyor. Bu özel baharat; sebzelerde, sakatat, et yemekleri ve içeceklerde kullanılıyor. Spesifik olarak Fas ve Ortadoğu ülkelerinde tavuk, keçi eti ve uykuluk terbiyesinde tercih edilirken, Hindistan'da baharat olarak kullanılmasının yanı sıra, sindirimi kolaylaştırmak için de çay gibi demleniyor. Kimyonun tarihi ise oldukça eskilere dayanıyor. Milattan önce dönemde kimyonu en fazla kullananlar arasında Yunanlar ve Romalılar var. Şu anda en fazla kimyon kullanan ülke mutfakları arasında ise Hindistan, Fas ve Mesika yer alıyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KİMYONLU NOHUT SALATASI



1 kase haşlanmış nohut

Yarım demet maydanoz

6 adet kornişon turşu

1 adet közlenmiş biber

1 adet sivri biber

2 adet yeşil soğan

1 adet küçük boy kırmızı soğan

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı sumak

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Zeytinyağı

Limon

YAPILIŞI: Bir kase haşlanmış nohut bir kaba alınır. Üzerine doğranmış halde bir adet közlenmiş biber, iki adet yeşil soğan, yarım demet maydanoz, bir adet sivri biber, altı adet kornişon turşu, bir adet kırmızı soğan eklenerek karıştırılır. Üzerine bir tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı sumak, bir yemek kaşığı nar ekşisi, arzu ettiğiniz kadar limon, zeytinyağı ve tuz ilave edilir. Tekrar karıştırılıp tabağa alınır ve servis edilir.



YOĞURT SOSLU KİMYONLU TAVUK



1 kg. tavuk

2 adet patates

İsteğe bağlı olarak 2 adet domates ve 3 adet yeşil biber

SOSU İÇİN:

2-3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı salça

1 adet rendelenmiş soğanın suyu

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Kimyon

YAPILIŞI: Sos malzemeleri, bir kapta karıştırarak hazırlanır. İstenilen çeşit tavuk, sosun içinde bulanıp borcama dizilir. Üzerine, iri iri doğranmış patatesler ve dilimlere ayrılmış domates ve biberler dizilir. 200 derece fırında tavuklar kızarana kadar pişirilir.



KİMYONLU PİLAV



1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı kimyon

1.5 tane et veya tavuk bulyon

Tuz

Sıvı yağ

2 su bardağı su

Yarım demet ince doğranmış maydanoz

YAPILIŞI: Pirinçler yıkanır. Sıvı yağ, tavaya alınır. Pirinçler kızaran sıvı yağa eklenip biraz kavrulur. Kimyonu, tuzu eklenip bir-iki kere daha karıştırılır. Suyu ilave edilip çok düşük ısıda pişmeye bırakılır. Pişince içine doğranmış maydanoz eklenip karıştırılıp servis edilir.