Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Türk yemek kültürünün vazgeçilmezi olan patlıcanlı tariflere yer veriyorum.

Malum yaz mevsiminin tam ortasındayız; patlıcan, raflardaki yerini almış durumda... O vakit ne zamandır beklettiğim patlıcanlı tarifleri paylaşma zamanı geldi. Körpecik patlıcanlar ile hazırlanan patlıcan reçelini, bu defa sizler için pişirdim. Diğer yandan Yahudi mutfağının en meşhur yemeklerinden biri olan Rulikos de berenjena, yani patlıcan rulo, bence yemeklerin şahıdır. Bu özel lezzetin, enteresan bir şekilde bizim islim kebabına benzediğini söylemeliyim. Son olarak ise yazın hemen her misafir soframda ara sıcak olarak hazırladığım, bazen un, bazen de nişasta ile kıvam verdiğim ancak illa ki hellim içeren peynirli patlıcan tarifim var.



PATLICANI TANIYALIM

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında olan patlıcan; doyurucu özelliği nedeniyle vejetaryen kesim tarafından yaygın olarak tüketiliyor. Patlıcanın sağlığa faydaları da çok fazla. Patlıcan; A, C, E ve K vitaminleri ile magnezyum, potasyum, kalsiyum, karbonhidrat, sodyum ve manganez açısından da çok zengin. Patlıcanın anavatanı ise Hindistan. 5. yüzyıldan itibaren Çin ve Hindistan'da yetiştiriliyor.

Avrupa'ya ise 16'ncı yüzyılda İspanyollar tarafından getirilmiş.

Bugünlük bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr .adresinden ulaşabilirsiniz.



R ULOPATLICAN



1 kg. Kemer patlıcanı

1/2 kg. kıyma

1 dilim ıslatılmış bayat ekmek içi

1 adet yumurta

1 adet dolmalık biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı şeker

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Patlıcanların kabuklarını çizgili olarak soyuyoruz, ortadan ikiye bölüp ince dilimler halinde kesiyoruz. Dilimleri yumurtaya bulayıp yağda kızartıyoruz. Kıymayı, ekmek içi, tuz ve karabiberle yoğurup kızarmış patlıcan dilimlerinin içine bir tutam koyarak sarıyoruz. Sarmaların her birinin üzerine bir parça biber ve domatesi kürdanla tutturuyoruz ve tepsiye diziyoruz. Üzerine rendelenmiş domates, tuz ve şeker koyduktan sonra üzerine su gezdiriyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz.

PÜF NOKTASI

İsterseniz ruloları bir fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirebilirsiniz.



PEYNİRLİ PATLICAN



2 adet bostan patlıcanı

2 kibrit kutusu yağlı peynir ve hellim peyniri

3 adet yumurta

2 kaşık un

Karabiber

Maydanoz

YAPILIŞI: Bostan patlıcanları alacalı soyup enine dilimliyoruz. Acısının çıkması için tuzlu suda bekletiyoruz. Yarım saat kadar beklettikten sonra kağıtla kuruluyoruz. Üst malzemesi için üç yumurta kırıyoruz. İçine peynir, maydanoz, karabiber ve un katıp çatalla iyice eziyoruz. Hazırlanan peynirli harçtan; patlıcanların üzerine birer dolu çorba kaşığı kadar koyup bastırıyoruz. Patlıcanları kızgın yağda, önce peynirli yüzden başlayarak arkalı-önlü kızartıyoruz. Çünkü öbür türlü peynir erir, bu şekilde peynirli harcın üzerinde bir tabaka oluşuyor ve kızardıktan sonra servise hazır oluyor.



PATLICAN REÇELİ



Yarım kilo minik patlıcan

4 su bardağı şeker

4 su bardağı su

Limon tuzu

YAPILIŞI: Patlıcanları soyup acı suyunun çıkması için su dolu bir kaba koyuyoruz. İki saat bekletip yıkıyoruz. Kaynatacağımız suyun içine bir kaşık limon tuzu ilave ediyoruz. Kaynamaya başlayınca içine patlıcanları atıyoruz. 15 dakika sonra çıkarıyoruz. Soğuk suda yıkayıp sıkıyoruz. Şeker ve su ile hazırladığımız şerbetin içine patlıcanları atıp kıvam alıncaya kadar kaynatıyoruz.