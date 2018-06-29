İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hemen hemen herkesin dışarıda satın alıp yemekten hoşlandığı tavuk döner, şeftalili dondurmanın ve baharatlı patatesin evde yapılışlarına yer veriyorum.

Biz Türk kadınları çocuklarımıza, ailemize, sokakta aldığımız bir yiyeceği yedirmeme konusunda çok titiz davranıyoruz. Hatta hepimizin ağız birliği yapmışçasına söylediği bir söz vardır:

'Nerede, nasıl, hangi şartlarda yapıldığını bilmediğim bir yiyeceği çocuğuma yedirmem.' İlla ki nasıl yapıldığını bildiğimiz ve hijyeninden emin olduğumuz yemekleri sunmak isteriz. İşte bu duyguyla ben de sevilen sokak lezzetlerini evde yapma hevesine kapıldım. Reçeteleri hazırlarken çok eğlendim, umarım siz de evlerinizde denerken aynı şekilde eğlenirsiniz.



ÇOCUKLAR BAYILACAK



Sokak lezzetlerini evde yapabilmek konusunda oldukça hevesliyim. Döner de bunlardan biri. Et döneri bonfile ile yapıyorum, tavuk döneri ise ya kemiksiz tavuk etinden ya da kemiksiz tavuk bonfileden. Ev yapımı pide arası ya da tırnak pide üzerine iskender sos ile birlikte şahane oluyor.

Malum yaz mevsiminin gelmesiyle bütün çocuklar dondurma diye tutturmaya başladı. Yaklaşık 40 kere falan denediğim ev yapımı dondurma tariflerimi yaz boyunca şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum.

Çikolatadan karaduta, limondan çileğe, muzdan kavuna kadar hangi çeşitte istiyorsanız ondan dondurma yapabilirsiniz. Üstelik dondurma makinasına ihtiyacınız yok. Nasıl mı? İşte tarifleri anlatıyorum...



ŞEFTALİLİ DONDURMA



Yarım kilo şeftali

3 bardak süt

1 çay bardağı şeker

2 paket toz salep

1 yemek kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI: Süt, salep ve şekeri karıştırıp kaynamaya bırakıyoruz. Kıvam alınca altını kısıp biraz daha koyulaşması için karıştırıyoruz. Koyulaşınca soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra şeftalilerin üzerine pudra şekerini ekleyip blendırdan geçiriyoruz. Püre haline gelen şeftalileri iyice soğuyan süte ekleyip çırpıyoruz. Sonra geniş bir kaba alıp buzluğa atıyoruz. Bir saat sonra çıkarıp tekrar blenderdan geçiriyoruz. Bu işlemi beş kez tekrarlıyoruz. Tekrar dondurup kıvamı koyulaşınca servis ediyoruz.



TAVUK DÖNER



1 paket kemiksiz tavuk

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı salça

3 çorba kaşığı sıvı yağ

3-4 diş sarımsak

Baharatlar: Kekik, karabiber, kırmızı biber, kimyon, tuz

YAPILIŞI: Tavukları çok ince doğruyoruz. Yağ, yoğurt, salça ve sarımsağı karıştırıp baharatları ekliyoruz. Geniş bir kabın içinde tavuklara iyice yediriyoruz. Teflon tavada, kısık ateşte pişiriyoruz.



BAHARATLI PATATES



5 adet taze patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı taze kekik

2 dal biberiye

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI:Patatesleri elma dilimi halinde kesiyoruz. Patates dilimlerini zeytinyağı, toz kırmızı biber, kekik, biberiye, rendelenmiş sarımsak ve tuz ile karıştırarak harmanlıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine baharatlı patatesleri yayıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25-30 dakika kızarana kadar pişiriyoruz.