İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; yaz mevsimine uygun, hazırlanması pratik, malzemeleri bulunabilir ve ekonomik olması açısından başucu mönülerinizden biri olmasını umduğum bir sofra hazırlıyorum.



ARTAN YEMEKLERİ DEĞERLENDİRİN



Hem fazla masraf yapmamak, hem de şahane yemekler hazırlamak için birkaç püf noktasını takip etmeniz yeterli. Öncelikle kullanacağımız meyve ve sebzeleri, mevsiminde alıp derin dondurucuda saklayıp ömürlerini uzatabilirsiniz. Yemekleri sunarken porsiyon büyüklüğünü hesaplayarak ekonomik de davranabilirsiniz. Mesela pilav yapacaksanız; bir bardak pirinç, dört yetişkin için yeterlidir. Eğer iki yetişkin ve iki çocuktan oluşan bir aileniz varsa, büyük ihtimalle yarım bardak size yetecektir. Artan yemekleri de dikkatli bir şekilde kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Öyle ki; en temel gıdalar bile çorbalarda, tencere yemeklerinde veya soslarda yaratıcı bir şekilde yeniden değerlendirilebiliyor. Pratik kuplar; hem çok hafif, hem iki dakikada hazırlanabiliyor. Ben buzdolabındaki bütün meyvelerle hazırlıyorum. Zaman zaman içine kurabiyeler, bisküviler kırıp aralara bademler, fıstıklar koyuyorum. Üzerine çikolata rendelediğim bile oluyor. Bugünlük benden bu kadar. Gönderdiğiniz tarifleri tek tek deniyorum, İdilika yorumu ile yakın zamanda yine sizlerle paylaşacağım. İdilikanınmutfagi@ sabah.com.tr adresinden bana her zaman ulaşabilirsiniz.



ISPANAKLI PİLİÇ SARMA





İnce kesilmiş tavuk göğsü

5-6 adet yeşil biber

1 adet soğan

500 gr. ıspanak

2-3 adet kırmızı biber

Taze kaşar ve çedar peyniri

Tuz

Karabiber

Pul biber

SOS İÇİN:

1 kaşık balzamik sirkesi

1 tatlı kaşığı zencefil

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı pekmez

YAPILIŞI: Zencefili rendeliyoruz. Bir kaba zencefil, balzamik sirke, sarımsak, nar ekşisi ve pekmezi koyup harmanlıyoruz, buzdolabında bekletiyoruz. Kavurduğumuz soğanlara biberleri, baharatları ve doğranmış ıspanağı ilave ediyoruz. Beş-altı dakika pişiriyoruz. Marine ettiğimiz tavukları, düz zemine yayıp iç malzemesini ve bir dilim çedar peyniri koyup sarıyoruz, kürdanla tutturuyoruz, sonra kızartıyoruz. Fırın kabına yerleştirip üç kaşık zeytinyağı ekleyip 30 dakika pişiriyoruz ve rendelediğimiz kaşar peynirini döküyoruz. 30 dakika sonra fırından çıkarıp servis ediyoruz.



SPAGETTİ ATOM



1 paket spagetti

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates

1 yemek kaşığı acı biber sosu

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 avuç kuru Arnavut biberi

YAPILIŞI: Soğan, sarımsak ve Arnavut biberlerini minik minik doğrayıp soteliyoruz. Domatesi rendeleyip ilave ediyoruz, pişiriyoruz. Acı biber sosunu da ekleyip pişirmeye devam ediyoruz. Spagettileri haşlıyoruz ve sosla buluşturup servis ediyoruz.



ÇİLEKLİ PRATİK KUP



1 su bardağı dondurulmuş çilek

1 çay bardağı krema

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı pudra şekeri

ÜZERİ İÇİN:

Taze nane ve çilek

YAPILIŞI: Çilekleri rondoda çekip püre yapıyoruz. Diğer malzemelerle bir araya getirip mikser ile pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpıyoruz. Karışımı kuplara paylaştırıyoruz ve çilekle süslüyoruz.