Türkiye'de üretimine son yıllarda başlanan, turpgiller ailesinin en sevimli üyesi, minik yeşil matruşka sebze Brüksel lahanası sürekli karşımıza çıkıyor, ben de boş durmadım tabii bu şirinlik abidesi sebzeyi mercek altına altım. Çoğunlukla et yemeklerinin yanında garnitür olarak sotelenen ya da haşlanıp zeytinyağı ve limon ile salatası yapılan bu minik yeşil yumru sebzemiz, mutfakta çalışırken bana çok ilham verdi.



ÇITIR BRÜKSEL LAHANASI

Çıtır çıtır sebzeler son zamanlarda favori atıştırmalıklarım. Balkabağından pancara, karalahanaya kadar birçok sebzeyi fırınlayarak çıtır çıtır cips halinde, yanında lezzetli bir yoğurtlu dip sos ile tüketmek müthiş keyif veriyor bana. Brüksel lahanasını çıtırdatmayı denerken aklıma türlü fikirler geldi. Bilenler bilir, karnıbaharları kızarttığımız sodalı bir tür karışım vardır. Formülü çok basittir sonuç ise muazzamdır. Yumurta, un ve soda. Her neyse acaba dedim Brüksel lahanalarını böyle mi kızartsam... Sonra aklıma güzel bir pane harcı yapıp önce yumurtaya, sonra pane harcına bulayıp bol kızgın yağda Brüksel lahanalarına adeta patates kroket muamelesi mi yapsam gibi bir fikir geldi. En sonunda fırınlamaya karar verdim. Bence nefis oldu. Daima mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile...



BRÜKSEL LAHANASI MÜCVERİ

2 adet patates

2 adet havuç

1 paket Brüksel lahanası

2 adet taze soğan

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

Tuz ve karabiber

Bir miktar zeytinyağı



YAPILIŞI: Brüksel lahanalarını ve taze soğanı ince ince doğruyoruz, rendelenmiş havuç ve rendelenmiş patatesle karıştırıyoruz. Di��er malzemeleri ilave edip mücver harcı elde ediyoruz. Bir tavada iki yemek kaşığı zeytinyağını kızdırıp büyükçe bir kepçe mücver harcından alıyoruz ve üzerine bastırarak tavaya yayılmasını sağlıyoruz. Arkalı önlü çevirerek pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Daha hafif bir mücver için elbette üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ile fırınlayabilirsiniz, diğer yandan severseniz doğranmış maydanoz ve dereotu da çok yakışıyor.



BRÜKSEL LAHANASI YEMEĞİ



1 paket Brüksel lahanası

250 gr. arpacık soğan

1 adet havuç

1 adet patates

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

Zeytinyağı, tuz, karabiber



YAPILIŞI:

Lahanaları dış kabuklarını temizleyip sirkeli suda bekletiyoruz. Zeytinyağında arpacık soğanları ve sarımsakları soteliyoruz. Küp küp patates ve küp küp havuçları ilave edip sotelemeye devam ediyoruz. Salçayı biraz su ile ezip yemeğe ilave ediyoruz ve Brüksel lahanalarını bütün olarak atıyoruz. Tuz, karabiber ve bir su bardağı kadar kaynar su ilavesi ile kısık ateşte pişiriyoruz.



ÇITIR BRÜKSEL LAHANASI

1 paket Brüksel lahanası

1 kase galeta unu

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan



YAPILIŞI:

Brüksel lahanalarını önce buharda haşlıyoruz ve çok yumuşamadan alıyoruz. Rendelenmiş parmesan ve galeta ununu karıştırıyoruz. Brüksel lahanalarını henüz ıslakken bu karışıma buluyoruz ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında çıtır çıtır olana dek pişiriyoruz.