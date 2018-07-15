Mozaik pastayı herhalde sevmeyeniniz yoktur. Biz de çayın yanında yemek için mozaik pasta yapalım dedik.

Bisküvileri un haline getirince o trüfsü lezzet daha çok hoşuma gittiğinden ben bisküvileri paraçalamaya başladım. Erimiş tereyağı, şeker, süt ve kakao ile birleşen mozaik pasta hamurundan tırtıklamamak adeta kaçınılmazdı; ben de hem hazırlayıp, hem tırtıklarken düşündüm, 'Mozaik pasta harcından başka neler üretebilirim?' diye.



KURABİYE OLUR MU?



Mozaik pastaya piramit pasta diyenler, bisküvili pasta diyenler, ya da orijinal ismi gataeu salamını kullananlar bir yana dursun; ben bisküvilerimi kırdım, onları kakao ve tereyağı ile buluştururken bakın aklıma neler geldi?

'Mozaik pastadan kurabiye olur mu?' demeyin. Evet, kesinlikle olur; biz yaptık ve afiyetle yedik. Geçen hafta annemle mozaik pasta yaparken aklımıza gelen bu fikri hemen denemeye giriştik.

Avucumuzda yuvarladığımız minik mozaik toplarını ortalarına fındık batırarak, yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizdik ve önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında kıtır kıtır olana dek pişirdik.

Aman Allah'ım, çıkan sonuca ikimiz de inanamadık.

Sonra annemle aramızda konuştuk, mozaik pasta nasıl daha besleyici hale gelebilir diye.

'İçine koyduğumuz süt, Hindistan cevizi sütü olsa, pudra şekeri yerine de hurma şurubu ya da agave şurubu eklesek; o zaman da süper olur' dedik. Bir daha ki sefere öyle deneyeceğiz.

Bugünlük benden bu kadar.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



MOZAİK DRAJE TOPLAR



Mozaik pasta harcı

SOSU IÇIN:

1 portakalın suyu

Yarım su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı nişasta

BULAMAK IÇIN:

1 portakal kabuğunun rendesi

1 avuç rendelenmiş Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Öncelikle sos malzemesini pişirip soğutuyoruz. Mozaik pasta harcından avucumuzun içinde toplar yapıyoruz. Bu topları önce portakal sosuna, ardından portakal kabuğu rendesi ve Hindistan cevizi karışımına bulayıp bir servis tabağına alıyoruz. Dondurucuya atıyoruz.



PÜF NOKTASI

Ben portakal sosu hazırladım, ancak siz uğraşmak istemezseniz, buzdolabında bulunan herhangi bir marmeladı sulandırarak ya da taneli bir reçeli tanelerinden ayırarak suyuna mozaik toplarını bulayabilirsiniz



EN NEFİS MOZAİK PASTA



300 gr. petibör bisküvi

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

5 yemek kaşığı pudra şekeri

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı ceviz veya fındık

YAPILIŞI:

Öncelikle bisküvileri kırıyoruz, kırarken de fazla ufalamamaya dikkat ediyoruz. Margarini bir tavada eritiyoruz. Eriyen margarini, sütü, şekeri, kısacası diğer tüm malzemeleri bisküvilerin üzerine ekliyoruz. Ceviz ya da fındığı kırıp içine ilave ediyoruz. Karışımı iyice yoğuruyoruz ve streç folyo arasına boşaltarak elimizle rulo şeklini veriyoruz. Buzdolabında iki-üç saat dinlendirip dilimleyerek servis ediyoruz.