Herkese merhabalar. Sıcaklar aniden bastırdı, hepimiz serinletici içeceklere başvurmaya başladık. Bugün sizlere kola, ayran gibi içeceklerin dışında evde kendimizin hazırlayabileceği, serinletici üç içecek hazırladım. Bir tanesi; şeftali henüz raflardayken, bütün çocukların bayıla bayıla içtiği milkshake.. Diğeri buz gibi bir kavunlu limonata. Üçüncüsü ise buzlu çikolatalı kahve...



MİLKSHAKE SEVDASI

Milkshake, özellikle Amerika'da popüler olan ve birçok yerde satılan bir içecek. Hatta gerek Amerika, gerekse Avrupa'da sadece milkshake üzerine yoğunlaşmış zincir markalar da var. Bununla birlikte Türkiye'de de son yıllarda bilinirliği ve yaygınlığı arttı. İlk olarak 1880'lerde bulunduğu tahmin edilen milkshake, özellikle yaz aylarının vazgeçilmez bir içeceği. İçindekiler genel olarak dondurma, buz, soğuk süt ve karıştırılması istenen ek malzemeler... Tercihe bağlı olarak muzlu, çilekli, kivili, çikolatalı, naneli ve daha birçok farklı içerikli milkshake hazırlamak mümkün. Buzlu kahve ise, dünyanın hemen hemen her yerinde çeşitli kahveler ve usullerle yaz mevsiminde hazırlanabiliyor. Soğuk kahveler arasında en meşhur olan ise frappe. Frappe, tesadüfen 1957 yılında Selanik Uluslararası Fuarı döneminde, dünyaca ünlü bir kahve firması tarafından icat edilmiş.

KAFEİN BAĞIMLILARI

Frappe, Fransızca dilinde karıştırılmış anlamına gelir; ismi, yine tesadüfen kahve içermeyen bir Fransız içeceğinden esinlenerek seçilmiştir. İnsanların kahveyi soğuk içmekten bu kadar keyif almaları şaşırtıcı. Kafein bağımlılarının yaz boyunca başvurduğu bu buzlu kahve keyfini, bir de benim tarifimle deneyin, bakalım beğenecek misiniz... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KAVUNLU LİMONATA

14 adet limon

3 adet portakal

1 demet taze nane

3 su bardağı toz şeker

1/4 kavun

YAPILIŞI: Limon ve portakalların kabuklarını rendeliyoruz. Kalan meyvelerini küp küp dilimliyoruz. Taze naneyi incecik doğruyoruz. Üzerine toz şeker ve iki su bardağı su döküp tüm malzemeleri bekletiyoruz. Şeker eriyip limonata malzemesi özleşince, tel süzgeç ya da türbentten soğuk su ilavesi ile geçiriyoruz. Kavunu rondoda çekip limonataya ekliyoruz, hepsini birden süzgeçten geçirip sulandırıyoruz



BUZLU ÇİKOLATALI KAHVE



3 su bardağı sıcak su

3 tatlı kaşığı hazır kahve

1 su bardağı süt

5 adet esmer şeker

ÜZERİ İÇİN:

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Rende çikolata

YAPILIŞI: Yarım litrelik bir kavanoza sıcak suyu koyup üzerine kahveyi ekliyoruz. Kahveyi karıştırıp şeker ve süt ilave ediyoruz. Karışımı soğuması için bir kenara alıyoruz. Soğuyan kahveyi kavanoz içerisinde çalkalıyoruz. Soğutuyoruz. Diğer tarafta bir paket krem şantiye bir bardak sütü ilave ederek mikserle çırpıyoruz. Katılaşan krem şantiyi dolaba kaldırıp iyice soğutuyoruz. Servis ederken; buzlu kahveyi bardağa döküyoruz, krem şantiyi ise sıkma torbasına koyup üzerine sıkıyoruz. İsterseniz üzerine çikolata rendeleyebilir ya da çikolata sos dökebilirsiniz

ŞEFTALİLİ MİLKSHAKE

7-8 adet şeftali

1/2 su bardağından biraz fazla süt

2 yemek kaşığı dondurma

2 tatlı kaşığı toz şeker

Buz

ÜZERİ İÇİN:

Krem şanti

Toz fıstık

Damla çikolata

Nane yaprağı

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri bir kaba koyup blendırdan geçiriyoruz. Blendırdan geçirdikten sonra servis yapacağımız bardağa döküp üzerini istediğimiz gibi süslüyoruz.