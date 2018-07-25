Sevgili okuyucular, bugün sizler için son zamanların en popüler konusu olan detoks beslenmeyi araştırdım. Öncelikle, detoksun vücudumuza çeşitli yollarla giren ve atık madde olarak dışarı atılmayı bekleyen zararlı toksinlerden kurtulmak olduğunu söyleyebilirim. Benim en sevdiğim detoks etkisi olan besinlerin başında zencefil geliyor. Zencefil, birçok faydalı bileşeni bünyesinde barındırma konusunda oldukça zengin. Kültürümüzde kabulü her ne kadar son senelerde olmuş olsa da; bence zencefilin o keskin, hafif acıtan ama nev-i şahsına münhasır tadını çoğumuz seviyoruz. Doğru beslenme konusunda bilinçli davranan bir birey olarak elbette ben de zaman zaman detoks günleri ya da detoks öğünleri uyguluyorum. Bazen çorbanın içine koyduğum sebzelerin detoks etkisine inanırken, bazen salatama aynı malzemeleri eklemeye çalışıyorum. Bazen çiğ olarak tükettiğim sebzelerin bazen de suyunu sıkıp içerek zararlı toksinlerden kurtulmaya çalışıyorum.



DETOKS KİMLERE UYGUN?



Herkesin belirli aralıklarla vücudunu dinlendirmeye ve vücudunu temizlemeye, kendi yaşam tarzına ve ihtiyaçlarına göre değişik miktarlarda ve şekillerde detoksa ihtiyacı var. Baş ağrısı, gribal durumlar, yorgunluk, sinirlilik, uyku hali gibi durumlarda detoks beslenmeye daha çok ihtiyaç duyduğumuzu gözlemledim.

DETOKS NASIL YAPILIR ?



Soluduğumuz havanın temiz olması çok önemli. Doğru bir şekilde solunum yapmayı bilmeli, diyaframımızı kullanmayı öğrenmeliyiz ve yiyeceğimiz içeceğimiz her ne ise toksik olmamasına dikkat etmeliyiz. Bugün sizler için, envai çeşit sebze ile detoks tarifleri hazırladım. Hepinize şimdiden afiyet olsun...

PANCARLI DETOKS SALATASI



2 adet pancar

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 parça taze zencefil

1 adet minik ağaç brokoli

Çeyrek mor lahana

1 adet domates

1 adet salatalık

SOSU İÇİN:

1 adet limonun suyu

Zeytinyağı ve tuz

YAPILIŞI: Pancarı rendeleyip diğer malzemeleri minik minik doğruyoruz. Sos malzemesini çırpıp salatanın üstüne döküyoruz ve afiyetle yiyiyoruz.

PÜF NOKTASI

Zencefilin boğazınızı yakan keskin tadından rahatsız olmazsanız, salata sosunun için çay kaşığının ucu kadar zencefil tozu ve zerdeçal tozu ekleyerek detoks etkisini artırabilirsiniz.

DETOKS ÇORBA



1 kg. ıspanak

1 avuç brokoli

1 adet kabak

1 adet kereviz

2 adet pırasa

3 adet yeşil biber

Tuz

Zerdeçal

1 su bardağı Hindistan cevizi sütü

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi bir tencereye koyup üzerine su döküyoruz. Sebzeler haşlanınca Hindistan cevizi sütü ekleyip blendardan çekiyoruz.

PÜF NOKTASI

Çorbaya Hindistan cevizi sütü yerine laktozsuz süt ekleyebilirsiniz.

ALKALİZE DETOKS İÇECEĞİ

1 avuç ıspanak

2 adet alatalık

1 parça zencefil

1 adet limon

1/2 yeşil elma

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi kabuklarıyla beraber katı meyve sıkacağından sıkıyoruz. Taze taze içiyoruz.