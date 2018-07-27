Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, zeytinyağlısından türlüsüne, etlisinden kurutulmuşuna kadar hepimizin çok severek tükettiği taze fasulyeden bahsedeceğim. Bahar ayları geldiğinde ağaçlar çiçek açar, birçok meyve ve sebze yetişmeye başlar. Hele ki mevsim yaza doğru gittiğinde; pazarlarda, manavlarda sebze ve meyveler bollaşır, çoğalır. Birçok yemek kolay yapılır ve çabuk pişer. Özellikle taze fasulye yemeği, bamya yemeği, biber dolması, patlıcan-kabak kızartması gibi yemekler hem pratik, hem de sevilen lezzetler arasındadır. Bu yemekler kolay pişmeleri, hafif olmaları, kilo aldırmamaları gibi pozitif yönlerinin dışında sağlık için de oldukça faydalıdır.

KILÇIĞA DİKKAT

Taze fasulye, yaz aylarında pazarlarda, market reyonlarında sık sık gördüğümüz sebzeler arasındadır. Kolayca pişirilebilmesi ve hemen hemen herkes tarafından sevilmesi sebebiyle sıkça tercih edilir. Bazı taze fasulyeler kılçıklıdır. Kılçıklı taze fasulye pek sevilmez ve tercih edilmez. Onun için kılçık kısımları pişirilmeden önce temizlenmelidir. 100 gram taze fasulye sadece 35 kaloridir. Hazır hâlâ manav ve pazar tezgahlarında taze fasulyeyi bulabiliyorken, Karadenizliler'in meşhur yemeği turşu kavurmanın ana malzemesi olan taze fasulye turşusunu kurmanın da tam zamanı. Ben bugün sizlere, Ayşe kadının çorbasını, köfteli yemeğini ve bulgur pilavındaki duruşunu anlatıyorum. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

TAZE FASULYE ÇORBASI



300 gr. taze fasulye

150 gr. kıyma

1 adet soğan

2 adet küçük domates

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

Tuz

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Taze fasulyeyi ayıklayıp minik minik doğrayalım. Soğanları yemeklik doğrayalım. Tencereye sıvı yağ alıp soğanları kavuralım. Ardından kıymayı katıp rengi dönene kadar kavuralım. Kıyma kavrulduktan sonra fasulyeleri de ekleyip dört-beş dakika kavuralım. Üzerine küp küp doğranmış domatesleri ilave edip sönene kadar birkaç kez döndürelim. Sonra suyunu ekleyelim ve fasulyeler haşlanana kadar kaynatalım. Bir kap içerisinde un, yumurta ve yoğurdu iyice çırpalım. Kaynayan çorbanın suyundan azar azar yoğurtlu karışıma ekleyip hızlıca karıştıralım. Yoğurtlu karışımı çorbaya ilave edelim. İlave ederken sürekli karıştıralım. Tuzunu ekleyelim. 5-10 dakika kadar bu şekilde kaynatalım.

KÖFTELİ TAZE FASULYE



Yarım kilo taze fasulye

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Pul biber

Domates

1 tatlı kaşığı şeker

KÖFTESİ İÇİN:

300 gr. dana kıyma

1 adet soğan

3 yemek kaşığı galeta unu

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Taze fasulyeleri ayıklanıp yıkanır. Yağda soğan kavrulur. Domates küp küp doğranır, soğanlara eklenir. Ardından salçalar konur. Bir miktar kavurduktan sonra fasulyeler eklenir, tuz ve şeker konup kapağı kapatılır. 10 dakika kadar fasulyelerin sararması beklenir. Sıcak su ilave edilir. Köftesi için malzemeler yoğrulur, küçük küçük yuvarlanır. Kızgın yağda kızartılır. Yemeğin pişmesine yakın köfteler ilave edilir.

TAZE FASULYELİ BULGUR PİLAVI



250 gr. fasulye

1 orta boy kurusoğan

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

1 çorba kasesi kalın bulgur

Tuz

Karabiber

Kimyon

Tatlı toz biber

Sıcak su

2 kaşık tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: Fasulyeler yıkanıp ince ince doğranır. Tencereye yağlar alınıp eritilir. İnce doğranmış soğanlar eklenir, biraz kavrulur ve fasulyeler eklenir. Beş dakika kavrulur. Soyulmuş domatesler küp küp doğranıp eklenir. Karıştırılmadan altı kısılıp 10 dakika pişmesi beklenir. Salça eklenip karışıtırılır. Bulgur eklenir. Suyu çekene kadar kısık ateşte pişirilir.