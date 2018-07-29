Yaylaları, yemyeşil ormanları ve vadileri gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra tarih boyunca adından sıkça söz ettiren, kendisi güçlü, insanları güçlü çok özel bir şehir olan Karadeniz'e konuk oluyorum bugün. Karadeniz'in tarıma elverişli alanları kısıtlı, hayat şartları son derecede zorlayıcı, yamaçları çetin, kıyıları engebeli. Karadeniz mutfağı da, insanları kadar orijinal. Hamsi, mısır, karalahana, fasulye ve fındıktan lezzetli ne yemek üretilebilirse üretmişler ve ünü tüm Türkiye'ye yayılmış. Ben bugün, Trabzon'a ait üç lezzetten bahsedebildim, ancak Trabzon mutfağı bu köşeye sığamayacak kadar geniş ve nev-i şahsına münhasır bir mutfak.

HAMSİKÖY SÜTLACI

Bu sütlacın en büyük özelliği, sadece pirinç ile kıvam alması. Yani şöyle ki; içine kıvam artırması için un ya da nişasta ilavesi kesinlikle yapılmıyor, bu nedenle arzu edilen sütlaç kıvamına ulaşması epey zaman alıyor. Zigana dağlarından buralara uzanan bu muhteşem lezzetteki sütlacın tadının bence en güzel hali taze inek sütüyle oluyor. Bbunun için de üşenmeyip oralara gidip bu muhteşem sıcaklıktaki insanların sofralarına konuk olmamız gerekiyor.

Hâlâ taze inek sütü bulabilenler için önerim, bu sütlacı taze inek sütü ve köy yumurtası ile yapmaları.

BİR LEZİZ CADİ

Mısır ekmeği, Karadenizliler'in söylemiyle mısır cadisi, Karadeniz sofralarının baştacıdır. Yaş maya ile mayalandırılarak, yoğurtla, hamsiyle ya da pazı ile yapılan birçok çeşidi mevcuttur. Kek kalıbında dilimlerek servis edildiği için kek kıvamındadır.

Geleneksel olarak yuvarlak tepsilere yayılan ve kare kare dilimlenen mısır ekmeğini Vakfıkebir tereyağı ile buluşturmak son derece iştah açıcı bir fikir öyle değil mi?

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...

HAMSİ KUŞU

1 kg. hamsi

Yarımşar demet maydanoz, dereotu, taze soğan

2 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz

ÜZERİ IÇİN:

2 kase mısır unu

KIZARTMAK IÇİN:

Ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Maydanoz, taze soğan ve taze naneyi ince ince kıyıyoruz.

Hamsi dışında tüm malzemeyi bir kaba alıp yoğuruyoruz.

Hamsilerin kılçıklarını çıkartıp fileto şeklinde açıyoruz. İki adet hamsiyi avuç içimizde yan yana yerleştiriyoruz.

Üzerine iç malzemesinden koyup bir adet hamsi ile üzerini kapatıp hafifçe çevirerek sıkıştırıyoruz. Kızgın yağda kızartıyoruz.

SEBZELİ MISIR EKMEĞİ

Yarım kilo mısır unu

1 su bardağı un

Pırasa

Ispanak

Kabartma tozu

Tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

Sıcak su

ÜZERİ İÇİN:

Yumurta sarısı

YAPILIŞI: Pırasa ve ıspanağı iyice yıkayıp ince ince doğruyoruz. Mısır unu, un, tuz ve kabartma tozunu; biraz sıcak su ilavesiyle yoğuruyoruz.

Doğradığımız sebzeleri de içine katarak ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Harcı kek kalıbına yayıyoruz, üzerine yumurta sarısı sürüyoruz.

180 derece fırında üzeri kızarana kadar iyice pişiriyoruz.

HAMSİKÖY SÜTLACI

2.5 lt. süt

1 kase pirinç

2 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 çimdik tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 su bardağı fındık kırığı

YAPILIŞI: Yayvan bir tencereye bir miktar su koyuyoruz. Bir kase pirinci ilave edip ocağın üzerinde haşlamaya bırakıyoruz.

Haşlanan pirinçlerin üzerine 2.5 litre sütü ağır ağır ekliyoruz. Kıvamlaşmaya ve koyulaşmaya başladıktan sonra da tuz ve şekeri ilave ediyoruz. Kıvamı oluştuktan sonra güveçlere paylaştırıyoruz. Yumurtanın sarısını biraz sütlaçtan ilave ederek inceltiyoruz.

Güveçlere paylaştırıyoruz.

Güveleri fırın tepsisine diziyoruz, tepsiye bir su bardağı kadar su ilave ediyoruz ve sütlaçların üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

Fındık kırıkları ile süsleyerek servis ediyoruz.

NOT: Nişasta ile koyulaştırılan sütlaç, bence pelte gibi oluyor. Her zaman pirincin kendi nişastasını çıkarmak daha lezzetli bir sonuç veriyor; orijinal sütlaç benim için budur.