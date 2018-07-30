?İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yine çok hızlı hazırlanabilecek hem çok pratik, hem de çok sürprizli lezzetleri olan tariflerden oluşan bir mönü hazırladım.



LEZZETLİ VE FARKLI

Mutfakta çalışırken hem zamanla yarışmak, hem de aynı anda lezzetli ve güzel sunumlu tabaklar çıkartabilmek gerçekten büyük maharet gibi gözükse de; her pazartesi bu köşeden size anlattığım taktikleri takip ederseniz, emin olun kısa sürede mutfakta az zamanda çok işler başaran biri olacaksınız. Bir kere size önerdiğim mönülerden birini derseniz göreceksiniz ki, lezzetli ve farklı yemekler hazırlamak hiç de zor değil.



KURUTULMUŞ SEBZELER

Kurutulmuş patlıcandan hazırladığım bir pane harcı, o kadar farklı ve lezzetli ki ancak deneyerek yorumlamanız lazım. Kurutulmuş patlıcan kadar, kurutulmuş biber ve kurutulmuş kabakları da galeta unuyla beraber un haline getirip bir kavanozda muhafaza ederek, bu son derece sıra dışı pane harcını elinizde her an hazır tutabilirsiniz. Taze patatesten yapılan parmak patatesi sevmeyen var mıdır aranızda? Sarımsaklı, ekşili ve acılı bu sos, kızarmış patateslere o kadar çok yakışıyor ki; sadece oturup bir kilo patates kızartmasını şahsen tek başıma yiyebilirim. Damağımın en yakın dostu, lakin benim en baş kalorili düşmanım olan bu enfes soslu patates kızartmasını, tüm zararına rağmen öneriyorum, çünkü müthiş bir şey gerçekten. Belki bir tık daha sağlıklı olması için, parmak patatesleri fırınlayıp sonra sıcakken sosla buluşturabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana dileğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. Sevgiler...



ŞEFTALİLİ MUHALLEBİ

2 litre süt

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı dolusu un

1.5 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı toz kremşanti

50 gr. margarin

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya



ÜZERİ İÇİN:

3 adet portakal suyu ve kabuğu

2.5 çay bardağı toz şeker

5 çay bardağı su

2 yemek kaşığı nişasta



YAPILIŞI:

Muhallebi malzemelerini bir araya getirip henüz ocağın altını açmadan iyice çırpıyoruz. Ardından orta ateşte kaynayana kadar pişiriyoruz. Şeftalili sos için; tüm malzemeyi karıştırıp pişiriyoruz. Buzdolabında soğutuyoruz. Muhallebiyi kaselere paylaştırıp üzerine şeftalili sosu gezdirerek servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Muhallebiyi soğuttuktan sonra sosu ilave ederseniz, sos ile muhallebi karışmaz.



KURUTULMUŞ SEBZE PANELİ TAVUK

1 avuç kurutulmuş patlıcan

3 dilim tavuk göğüs fileto

Yarım su bardağı galeta unu

Kızartmak için ayçiçek yağı



YAPILIŞI:

Kurutulmuş patlıcan ve galeta ununu çok az yağ ilavesi ile rondodan çekiyoruz. Tavukları, hazırladığımız pane harcına buluyoruz ve buzlukta 10 dakika dinlendiriyoruz. Bir teflon tavada ayçiçek yağını kızdırıyoruz. Tavukları arkalı önlü pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Dana bonfile ya da antrikot ile de deneyebilirsiniz. Hatta önceden hazırlayıp dondurursanız, paneniz daha çıtır olacaktır.



ACILI PATATES

3 adet patates

5 diş sarımsak

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı acı sos



YAPILIŞI:

Patateslerin kabuklarını soyup parmak şeklinde dilimliyoruz ve kızgın yağda kızartıyoruz. Ayrı bir yerde ince kıyılmış sarımsak ve maydanozun içine acı sosu, limon suyu ile nar ekşisini ilave ediyoruz ve pul biber ekliyoruz. Karıştırdığımız sosu kızarttığımız patateslerin üzerine döküyoruz.